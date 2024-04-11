救貓暫停拆天王星？台內政部定調：短時間沒找到繼續拆

花蓮天王星大樓拆除現場昨天發現一隻橘貓，疑似就是罹難康老師的貓「妞妞」。圖／民眾提供

0403花蓮強震造成市區天王星大樓傾斜，拆除作業進行到第7天，但建築內還有貓，有愛貓人士今天到現場要求暫停拆除，天王星大樓主委王貞云崩潰到吐血。內政部 表示，若短期沒辦法找到，拆除動作應該要繼續比較恰當，避免造成更多公共危險。

天王星大樓拆除作業期間，有貓被發現逃過一劫，許多民眾看到網路直播與報導，希望工程人員能先暫停作業救出貓咪，前天「橘子」、「妹妹」先後獲救，但罹難者康老師的愛貓「貓咪」也現蹤，許多愛貓人士要求暫停拆除作業。

內政部、交通部、經濟部、教育部 今天在行政院會報告「0403花蓮地震 災後復原重建報告」。針對救貓爭議是否有相關標準程序配套，行政院內政部國土管理署署長吳欣修表示，大樓拆除判斷是依建築法81條，傾頹或朽壞而有危害公共安全之建築物應暫停使用並限期拆除。

吳欣修表示，民眾若認為希望能進入建築取回財物，會由現場檢察官依據現場狀況判斷是否暫停拆除半小時、一小時。

吳欣修表示，天王星位處花蓮市中心重要街道，現場會由指揮官以公共危險為最大利益，判斷是否暫緩拆除、提供短時間搶救，但若短時間沒辦法找到，拆除動作應該要繼續比較恰當，避免造成更多公共危險。