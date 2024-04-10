馬英九結束訪陸行搭機返台 國台辦副主任送機

前總統馬英九（前左4）11日上午在北京中國大飯店與飯店員工合影留念。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九 一行11日上午結束在中國11天的訪問，搭乘班機返回台灣，他在離開飯店前，先與飯店工作人員合影，乘車至北京首都機場後，由中國國台辦副主任潘賢掌、北京市副市長夏林茂等人送機。

馬英九上午接近7點時，出現在下榻酒店大廳，在與飯店總經理Stephan Kapek等一眾工作人員握手合影後，也驚訝隨團記者「跟我到現在啊」，神情相當愉悅，隨後車隊約莫在7點4分離開下榻飯店。

馬英九車隊於北京首都機場再度開到停機坪，到最後一刻陸方仍保持高規格禮遇，陸方送機人員有國台辦副主任潘賢掌、北京市副市長夏林茂、北京市台辦主任霍光峰、國台辦聯絡局局長楊毅等人。而先上飛機的「大九學堂」學員，上機前與陸方人員擁抱道別，最後才是馬英九上機。

此次訪團係搭乘中國國際航空CA185次班機返回台灣，正式結束11天的訪問，飛機表定8點35分起飛，最後起飛時間是8點42分，預計中午抵達台灣。在這11天過程中，馬英九到訪廣東、陝西與北京，並於10日下午與中國領導人習近平 舉行「馬習二會」。

除了習近平外，馬英九公開會見的官員還有中共 政治局委員兼廣東省委書記黃坤明、中共政治局委員兼北京市委書記尹力、陝西省委書記趙一德、國台辦主任宋濤等人。