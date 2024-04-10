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馬習二會後 台灣學者分析：四大安全閥助兩岸減壓

記者陳政錄／台北即時報導
馬習二會是否有助改善或緩和兩岸關係，受到關注。圖為前總統馬英九10日下午在北京人民大會堂和中共總書記習近平舉行會談前，兩人握手寒暄。記者廖士鋒／攝影
馬習二會是否有助改善或緩和兩岸關係，受到關注。圖為前總統馬英九10日下午在北京人民大會堂和中共總書記習近平舉行會談前，兩人握手寒暄。記者廖士鋒／攝影

「馬習二會」10日下午在北京人民大會堂「東大廳」舉行，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，馬雖已無黨政職，陸方仍相當禮遇，雙方也有互信，未來可能走向「常態化」；另一方面，習談話延續2019年以來對台基調，軟硬兼具，展望未來，雖520前後兩岸仍有風險，但隨馬習二會舉辦，和美中、美台管道暢通，及立院朝小野大等組成的四大安全閥，將有助兩岸減壓。

張五岳10日受訪說，馬英九已無行政職務，也非政黨領袖，但陸方刻意避開敏感的台灣廳、福建廳，選址經常用來會見外國領導人的北京人民大會堂「東大廳」，並舉行正式性會談，顯示對馬此訪禮遇，雙方有相當良好的互信。

張五岳進一步表示，既有互信基礎，馬、習常態性對話，可能成為大陸對台政策跟兩岸關係發展中，一個很重要的角色，對陸方來說，既能對內交代，也對國際社會有所宣示，對台彰顯「軟硬兩手」區隔作法。他說，在可預見的未來，包括明年是馬習會十周年，馬、習會談可能成為常態化。

對於習講話內容，張五岳說，習近平以「中華民族」為出發點，強調兩岸同屬中華民族，和之所以「高度評價」馬，是因他有民族情懷，堅持九二共識、反對台獨，接著提到「共同實現中華民族偉大復興的中國夢」等2019年以後，大陸更為明確的對台政策宣示內容，也談到此行的青年交流等，並沒有新的重要論述，主要是為當前陸方推動兩岸和平發展、融合發展，奠定其正當性和合理性。

張五岳提到，習在維持陸方既定立場和一貫基調時，也不忘軟硬兩手，有堅持「九二共識」，反對「台獨」和外部勢力干涉等論述；馬英九方面，因並無公職或黨職，任何表述都不會對兩岸執政者造成影響，所以不用過度放大「他講了什麼，或沒有講什麼」，反而馬更多想表達對於兩岸和平的呼籲，希望交流等，才是重點。

因此，張五岳認為，雖大陸對台方針並未改變，但馬英九此訪，和「馬習二會」舉辦，傳達和平、交流等訊息，對在兩岸關係中創造好的氛圍，會有正面意義，對大陸對台施壓行徑的「減壓」是有幫助的。

張五岳說，隨520到來，大陸預計對台先軟後硬，馬英九此訪算是「軟」的，後續有升高壓力的可能，包括持續體現在外交、經貿、軍事上，「不太可能什麼都不做」，以展現其所謂的「主導權和主動權」，但儘管兩岸官方不通，在當前美中、美台管道暢通，立法院內朝小野大，加上馬習二會舉辦，這「四大安全閥」制約下，風險基本上應是可控的，不會過於意外跟悲觀。

馬英九 習近平

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