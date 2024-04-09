台灣國寶領獎 卻驚傳用眼過度「視網膜損壞」無法修補

顏振發。圖／台北電影節提供

台北電影節今天（9）日公布2024「卓越貢獻獎」得主為國寶級手繪電影看板畫師顏振發。顏振發從業經驗超過半世紀，經手電影海報數千件，現為台南全美戲院首席畫師。在全美戲院的支持與建議下，顏振發開設手繪看板課程，大方傳授技藝給有興趣的民眾，期待技藝能被傳承、電影之美能被藝術留下。為電影奉獻一輩子的他，接獲台北電影節卓越貢獻獎肯定時，感動表示：「我會一直畫下去，會畫到眼睛看不見為止。」

熱愛電影藝術和繪畫的顏振發，18歲時因為想要結合兩種興趣而學畫海報，他師從陳峰永，以「格放法」作畫，將範本圖像透過格線定位，再複製放大至另一張畫紙上。越複雜的細節，就需要越多格線輔助，才能畫得更細膩、更準確，尤其是五官和眼神最難還原。

顏振發透露，早期當學徒時相當辛苦，一個月只有200元的薪酬，而且往往需磨練三年多才能出師。但在他天賦使然加上後天努力的條件下，兩年即獲師傅首肯出師，陸續曾在臺南延平、南台、國花、南都等戲院畫過海報。如今年過古稀的顏振發因長年跪地加上用眼過度，導致右眼視網膜中間損壞，已失去視力無法修補；左眼經過雷射搶救仍有部分視力，現在視力全靠左眼支撐。