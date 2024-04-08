我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搶看日全食 直播看這裡

日全食最後行前通知：如何用手機拍出奇蹟美照？

花蓮強震不放棄失聯6人 搜救人員冒險持續推進開挖

記者黃子騰／新北即時報導
0403花蓮地震第六天，仍有6人失聯，今天特搜隊派出7人3隻搜救犬救援，挖土機不停趕工。圖／花蓮縣消防局提供
0403花蓮地震第六天，仍有6人失聯，今天特搜隊派出7人3隻搜救犬救援，挖土機不停趕工。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮強震進入第6天，截至目前為止共造成13死、1146人傷，仍有6人失聯。其中失聯的星籍夫妻家屬抵台，並將2人衣物交給搜救隊員，盼能透過搜救犬盡快尋獲失聯夫妻倆。搜救人員今天在砂卡礑步道2處崩壁現場搜尋皆無所獲，但在0.85公里處發現有明顯味道，懷疑是罹難者或動物屍體，將針對該區擴大搜尋。

中央災害應變中心今天晚間7時舉行第17次工作會報，針對在砂卡礑步道失聯的游妻及2名小孩、星籍夫妻，昨天土耳其無人機隊及台灣搜救隊無人機共同執行空拍，並進行崩坍現場3D影像建模，供搜救人員進行辨別。

搜救人員繼昨天出動重機具進行開挖搜尋，今天再次出動3輛怪手會同6名花蓮特搜前往搜救區域落石群進行開挖作業。因有民眾表示曾在五間屋發現星籍夫妻出現，花蓮特搜大隊長簡弘丞率7名花蓮特搜及3隻搜救犬前往五間屋搜索，但直至下午皆無所獲。但搜救人員在0.85公里處發現有明顯味道，懷疑可能是罹難者或動物屍體，將會針對該區擴大搜尋。

另外搜救在和仁礦區中和礦場遭土石掩埋的蕭姓礦工部分，今天上午8時出動怪手3輛、警消2名、警員1名及礦工7名推進至搜救區域，但上午10時45分因土石坍方，搜救人員及機具只得暫時移動至安全區域，後續將待天候及現場狀況再恢復搜救。

截至今天下午5時花蓮強震造成全台農業產物、民間設施及公共設施災損共7976萬，以花蓮縣損失7811萬元最為嚴重。其中民間漁業設施損失4337萬元、公共設施估計損失3563萬元，主要為花蓮漁港內道路路面、景觀眺望台受損，台東新港漁港上架場東側防波堤斷裂、東側碼頭受損、花蓮縣壽豐鄉、豐濱鄉及秀林鄉農路及水土保持工程損失所致。

新加坡夫妻家屬今天趕抵花蓮，提供2人衣物給特搜隊，盼盡快找到人。圖／花蓮縣消防局...
新加坡夫妻家屬今天趕抵花蓮，提供2人衣物給特搜隊，盼盡快找到人。圖／花蓮縣消防局提供

土耳其

上一則

台連鎖鍋貼店爆疑似食物中毒 6人食用後上吐下瀉

延伸閱讀

李多慧默默捐善款助花蓮 友人曝她「人美心善」

李多慧默默捐善款助花蓮 友人曝她「人美心善」
搜救星國夫婦 陸空前進砂卡礑 推估2人可能落腳處

搜救星國夫婦 陸空前進砂卡礑 推估2人可能落腳處
官網未更新 波蘭人為太魯閣遠渡重洋 抵花蓮才知無限期封園

官網未更新 波蘭人為太魯閣遠渡重洋 抵花蓮才知無限期封園
強震後沒遊客 花蓮名產免費送 觀光業恐一路慘澹到暑假

強震後沒遊客 花蓮名產免費送 觀光業恐一路慘澹到暑假

熱門新聞

0403花蓮大地震影響，蘇花公路路段受災狀況嚴重，花蓮縣秀林鄉台9線147K路段巨石擋路，場面怵目驚心。（聯合報記者／杜建重 攝影）

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

2024-04-03 11:55
台灣主播在強震當下仍流暢沉著播報直播新聞，影片引起全球熱烈討論。(擷自YouTube@三立LIVE新聞)

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

2024-04-03 17:54
（記者高彬原／攝影）

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

2024-04-02 20:15
花蓮近海規模7.2強震，宜蘭外海驚見龜山島「龜頭斷裂」。（讀者提供）

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

2024-04-03 02:40
(噓！星聞)

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

2024-04-03 12:40
台灣花蓮近海3日發生規模7.2強震，4日上午仍是餘震不斷，受困在天祥太魯閣的數百名遊客陸續脫困，還有外國遊客被貨車整車載出，滿身泥濘十分狼狽。（記者劉學聖／攝影）

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

2024-04-03 23:18

超人氣

更多 >
噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力
影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈
川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」
紐約市警打擊違法停車 鎖車「藤壺」牢吸擋風玻璃 已先在皇后區啟用

紐約市警打擊違法停車 鎖車「藤壺」牢吸擋風玻璃 已先在皇后區啟用
張柏芝「神隱」是被兒子氣到住院？ 16歲謝振軒遭爆做了這件事…

張柏芝「神隱」是被兒子氣到住院？ 16歲謝振軒遭爆做了這件事…