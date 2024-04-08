花蓮強震不放棄失聯6人 搜救人員冒險持續推進開挖

0403花蓮地震第六天，仍有6人失聯，今天特搜隊派出7人3隻搜救犬救援，挖土機不停趕工。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮強震進入第6天，截至目前為止共造成13死、1146人傷，仍有6人失聯。其中失聯的星籍夫妻家屬抵台，並將2人衣物交給搜救隊員，盼能透過搜救犬盡快尋獲失聯夫妻倆。搜救人員今天在砂卡礑步道2處崩壁現場搜尋皆無所獲，但在0.85公里處發現有明顯味道，懷疑是罹難者或動物屍體，將針對該區擴大搜尋。

中央災害應變中心今天晚間7時舉行第17次工作會報，針對在砂卡礑步道失聯的游妻及2名小孩、星籍夫妻，昨天土耳其 無人機隊及台灣搜救隊無人機共同執行空拍，並進行崩坍現場3D影像建模，供搜救人員進行辨別。

搜救人員繼昨天出動重機具進行開挖搜尋，今天再次出動3輛怪手會同6名花蓮特搜前往搜救區域落石群進行開挖作業。因有民眾表示曾在五間屋發現星籍夫妻出現，花蓮特搜大隊長簡弘丞率7名花蓮特搜及3隻搜救犬前往五間屋搜索，但直至下午皆無所獲。但搜救人員在0.85公里處發現有明顯味道，懷疑可能是罹難者或動物屍體，將會針對該區擴大搜尋。

另外搜救在和仁礦區中和礦場遭土石掩埋的蕭姓礦工部分，今天上午8時出動怪手3輛、警消2名、警員1名及礦工7名推進至搜救區域，但上午10時45分因土石坍方，搜救人員及機具只得暫時移動至安全區域，後續將待天候及現場狀況再恢復搜救。