我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城新語╱華人圈生態 是否每下愈況

搜救還沒完…台灣東部外海又震 規模5.1 花蓮宜蘭震度4級

馬英九到訪盧溝橋 強調「我國」對二戰勝利的貢獻

特派記者廖士鋒／北京即時報導
前總統馬英九（中）8日在盧溝橋發表談話，強調後輩必須牢記，歷史的錯誤不可再犯，身為炎黃子孫，我們必須學會和平解決爭端，為人類謀幸福、求和平。（記者廖士鋒／攝影）
前總統馬英九（中）8日在盧溝橋發表談話，強調後輩必須牢記，歷史的錯誤不可再犯，身為炎黃子孫，我們必須學會和平解決爭端，為人類謀幸福、求和平。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九8日上午前往抗戰紀念館、盧溝橋參訪，除強調「開羅宣言」是條約外，還在盧溝橋發表談話指出，「現在的年輕人多半不知道，當年我國到底為二戰勝利與世界和平做出了多大的貢獻」，呼籲「我們必須學會和平解決爭端」。

馬英九先抵達中國人民抗日戰爭紀念館參訪，馬英九一開頭就向博物館館長表示台灣人沒有缺席抗戰，參觀期間也特別向館方人員提到，抗戰勝利60周年（2005年）之際，時任中共總書記胡錦濤曾指出「正面戰場是國民黨，敵後戰場是共產黨」，那段很精采。

在看到愛國華僑李月美「女扮男裝」參加抗戰時，馬英九特別向導覽員提到李月美離家出走時，表示「我熱愛父母、熱愛兄弟，但此時此刻我更愛我的國家」。

馬英九還「轉換身分」，詳細向解說員「導覽」日軍侵華戰犯的「百人斬」罪行，整體感覺馬英九對抗戰史相當熟稔，也相當重視，現場還有涉及台灣民眾與台灣原住民抗日的相關展覽。

在看到「開羅宣言」的介紹時，導覽員說，這明確說明日本所竊據中國之領土，例如東北四省、台灣、澎湖群島歸還中國，馬英九稱讚「背得蠻熟的」，導覽員則向馬說，「聽過您的一個講座，特別強調『開羅宣言』是條約」。

馬英九說，因為它也出現在日本、美國、聯合國的條約集，「跑不掉的，有人說這不是國際條約，只是歷史性的文件而已，這是完全沒有國際法常識的人，當然是條約」。馬英九直言，「開羅宣言」和「波茲坦公告」都是條約。

一行人參觀完抗戰館後，轉往盧溝橋參訪，橋上的解說牌有中英日韓俄五種文字，馬英九問導覽員，為何沒有像國際通例有法文？導覽員被考倒了，說會再深入研究。

馬英九也提到當年率部駐守宛平城的吉星文將軍，指出當時的大學在抗日時，行動劇都以他為主角，令人敬佩，並指「1958年金門炮戰時，他在金門不幸殉難，抗日名將在八年抗戰沒有殉國，等到國共鬥爭時反而死掉了」。

大陸官方安排一位生於1931年的老人鄭福來在橋上與馬英九短暫的交談，主要聆聽鄭福來的心得，隨後馬英九發表談話指出，今天實地看了1937年盧溝橋事變的發生地，感慨萬千。「紀念七七事變，不能只是回顧歷史，最重要的要記取教訓」，他並提到要「自立自強，振興中華」。

馬英九強調，無論在大陸還是台灣，兩岸人民都曾被日本軍閥欺凌迫害，傷亡慘重，「我方雖然裝備、訓練落後，實力不足，明顯處於劣勢，但眾志成城，歷經四萬多場大小戰役浴血苦戰，死傷322萬將士，包含268位殉國將領，以及將近2,000萬的無辜百姓後，終於成功抵禦外侮」。

他並提到，「現在的年輕人多半不知道，當年我國到底為二戰勝利與世界和平做出了多大的貢獻」，但當年這些不屈不撓、可歌可泣的壯烈事蹟，在87年後回顧，仍然令人熱血沸騰、肅然起敬。

馬英九最後強調，「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」。紀念七七事變、紀念抗戰勝利與台灣光復的目的在於感念先烈先賢的奉獻犧牲；「我們後輩必須牢記，歷史的錯誤不可再犯」，身為炎黃子孫，我們必須學會和平解決爭端，為人類謀幸福，求和平。

前總統馬英九（左二）8日在盧溝橋參訪。（記者廖士鋒／攝影）
前總統馬英九（左二）8日在盧溝橋參訪。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九 日本 原住民

上一則

搜救還沒完…台灣東部外海又震 規模5.1 花蓮宜蘭震度4級

下一則

賴清德將上任 藍議員點出人才斷層：綠青壯世代死在2大問題

延伸閱讀

「馬習二會」傳10日登場 台陸委會主委：兩岸有溝通交流都是好事

「馬習二會」傳10日登場 台陸委會主委：兩岸有溝通交流都是好事
馬英九乘高鐵抵北京 國台辦副主任潘賢掌月台迎接 受中方「1舉動」禮遇

馬英九乘高鐵抵北京 國台辦副主任潘賢掌月台迎接 受中方「1舉動」禮遇
訪文濟閣看「使琉球錄」 馬：古籍證明釣魚台不屬琉球

訪文濟閣看「使琉球錄」 馬：古籍證明釣魚台不屬琉球
馬習二會？陸通報4月8日行程暫無此環節

馬習二會？陸通報4月8日行程暫無此環節

熱門新聞

0403花蓮大地震影響，蘇花公路路段受災狀況嚴重，花蓮縣秀林鄉台9線147K路段巨石擋路，場面怵目驚心。（聯合報記者／杜建重 攝影）

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

2024-04-03 11:55
台灣主播在強震當下仍流暢沉著播報直播新聞，影片引起全球熱烈討論。(擷自YouTube@三立LIVE新聞)

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

2024-04-03 17:54
（記者高彬原／攝影）

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

2024-04-02 20:15
花蓮近海規模7.2強震，宜蘭外海驚見龜山島「龜頭斷裂」。（讀者提供）

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

2024-04-03 02:40
(噓！星聞)

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

2024-04-03 12:40
台灣花蓮近海3日發生規模7.2強震，4日上午仍是餘震不斷，受困在天祥太魯閣的數百名遊客陸續脫困，還有外國遊客被貨車整車載出，滿身泥濘十分狼狽。（記者劉學聖／攝影）

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

2024-04-03 23:18

超人氣

更多 >
企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾
噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力
影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生

影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生
影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈
吳磊拍哭戲太投入…結束後躲在車裡爆哭一小時 網讚敬業

吳磊拍哭戲太投入…結束後躲在車裡爆哭一小時 網讚敬業