台寶林茶室廚師糞便驗出邦克列酸 毒物醫分析最糟情況

寶林茶室食品中毒案，目前環境檢體、食品檢體中，越籍廚師除了手部檢體驗出邦克列酸外，糞便採檢也驗出 。(本報系資料照)

台北寶林茶室中毒案最新採檢結果昨出爐，越籍代班廚師除了手部檢出邦克列酸，糞便採檢也驗出邦克列酸。毒物醫師表示，目前來看是在糞便中檢出毒素，接下來應針對該檢體進行「細菌培養」，確認是否廚師為「帶原者」，最嚴重的情形，則是唐菖蒲柏克氏菌恐已在台灣落地生根。

北市衛生局採檢寶林茶室代班越籍廚師手部檢體，結果邦克列酸呈現陽性，衛福部後續進一步採檢廚師的糞便及血液，昨公布結果，糞便檢體邦克列酸呈陽性，血液檢體呈陰性。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，廚師的糞便中檢出邦克列酸，因此可以懷疑廚師是否成為「帶原者」，像是沙門氏菌、B肝病毒、C肝病毒等細菌感染後便會成為帶原者；目前食物中毒案的個案，即使康復後，恐怕也都會成為帶原者。

「接下來應檢測 糞便檢體中是否可以培養出細菌。」顏宗海指出，糞便中可以檢驗出邦克列酸毒素，但目前不知道其來源為何，因此食藥署應進一步將糞便進行細菌培養，若能夠培養出唐菖蒲柏克氏菌，就代表廚師的腸胃道內已有菌，屬於帶原者；若沒有培養出細菌，則代表尚未在腸胃道生根。最嚴重的情況則是，「唐菖蒲柏克氏菌早已在台灣落地生根」。

衛福部次長王必勝則推測，越籍廚師僅有手接觸汙染食物，吃進極少量的毒素，不過也可能是糞便取樣時受到環境汙染，將持續觀察廚師肝功能。