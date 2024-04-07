花蓮森林小學師生撤離 曝受困狀況 竟還考了期中考

花蓮西寶國小校內59人今脫困，師生搭乘中型巴士接駁下山，將到南投市用餐，並換乘大型巴士，情緒上沒太大問題。圖／讀者提供

花蓮秀林西寶國小3日地震 後因中橫路斷淪孤島，校內61名師生受困，所幸人員均安；昨先由空勤協助1名懷孕女老師及1名身體不適學生下山，剩餘59人今以巴士接駁下山。校長李志成說，有居民幫忙才沒斷糧，怕沒電省著用，就怕師生恐慌，決定正常上課，還考了期中考，如今脫困，盼讓師生好好放幾天假。

西寶國小位於花蓮秀林，天祥上方的西寶台地，海拔高度915公尺；原本是富世國小分校，後來轉型為森林實驗小學，且因位在太魯閣國家公園內，被群山懷抱而有「最美森林小學」之稱，校內師生有原住民 也有漢人，是多元融合的學校。

但3日遭遇規模7.2強震後，因台8線中橫公路邊坡多處坍方，對外道路中斷，瞬間淪為孤島，師生61人受困山區，所幸該校本來就屬住宿型學校，且校舍並未受損，師生均安，經花蓮災防中心聯繫，多次空投物資給西寶師生及鄰近居民。

不過，中橫公路陸續搶通後，花蓮縣府昨起著手安排師生下山，教育處代理處長翁書敏說，昨天先由空勤直升機將1名懷孕女老師及1名身體不適的學生送下山，其餘44名學生及15名老師今上午11時許全數搭乘接駁巴士從南投下山。

西寶國小校長李志成今受訪表示，學校對外公路受損嚴重，所幸校舍及鄰近社區安全，但因校內飲食過去依賴山下的餐車運補食材，因此地震後一度面臨斷糧，還好社區居民支援，各戶人家將家裡的食物送到學校，才得以撐過空投前的困境。

而受困期間，最令校長及老師燒腦的就是「沒電」，李志成說，過去用水就是靠山泉水，震後水源充足，雖備有發電機，但柴油量有限，很怕電力完全中斷，只好省著用，每天上午6時、11時及下午5時發電約1小時備餐及其他民生事務。

李志成也提到，由於師生受困在校內，且不知道會受困多久，考量脫困後仍可能影響教學，也避免眾人在校無事可做，反而度日如年感到恐慌，決定維持教學，所以師生在連假期間都正常上課，期中考也如期進行，師生也都相當配合。

李志成說，如今順利從學校撤離，師生們都鬆了一口氣，目前正驅車往南投前進，先將前往南投市餐廳用餐，而因校內清明連假期間正常上課，老師多加班了3天半，後續將向花蓮縣府教育處爭取讓校內師生補假2至3天，同時休養身心靈。

而西寶國小師生今搭巴士下山畫面也曝光，但往返卻仍相當危險，巴士潘姓司機表示，往返花蓮、南投沿途到處都是落石，且路面損壞嚴重，但仍涉險挺進，到校區看到師生狀況都很好，也鬆了一口氣，師生已在車上休息，情緒沒太大問題。