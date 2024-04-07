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寶林越籍廚師糞便驗出邦克列酸 醫驚：恐是罕見共生體？

記者林佳彣／台北即時報導
台衛福部次長王必勝表示，越籍廚師手部檢出邦克列酸陽性外，糞便採檢也驗出 。記者邱德祥／攝影
台衛福部次長王必勝表示，越籍廚師手部檢出邦克列酸陽性外，糞便採檢也驗出 。記者邱德祥／攝影

台北寶林茶室中毒案中的代班越籍廚師糞便採檢驗出「米酵菌酸（新譯邦克列酸）」陽性。但廚師本人似乎未出現中毒跡象，北市聯合中興醫院內科醫師姜冠宇直呼，「這個事件實在離奇，已經快不知道如何解釋了」，他推測恐是罕見的共生體。

姜冠宇說，廚師糞便驗出邦克列酸，但他竟然一點事都沒有？令人好奇若血清有驗出毒素抗體的話，就是罕見的共生體。「這個案件可能比日本小林製藥的紅麴事件更值得送到WHO，是非常具有價值的特殊案件，可惜台灣沒有權限直送」。

姜冠宇表示，邦克列酸中毒的潛伏期只有10小時，而從吃下到拉出大便足足有3天，所以廚師身體應該是真的有能力克服邦克列酸，甚至可能是他的腸道共生菌叢，因為每個人腸子的菌分布和多元性都不一樣。

網友紛紛猜測廚師衛生習慣是否有問題？姜冠宇認為，大家善良一點，「不要預設人家不洗手啦」、「這個事件實在離奇，已經快不知道如何解釋了」。

衛福部次長王必勝昨天表示，除了日前廚師手部檢出邦克列酸陽性外，糞便採檢也驗出；推測廚師手部有接觸到問題，可能有微量吃下肚，但並沒造成身體危害，惟廚師的血液檢出為陰性。

根據疾管署統計，寶林信義專案截至目前為止有34例通報（2例饒河店用餐已排除），包含2死、4加護病房、3一般病房、25返家休養。一共採檢33名（有一個案不願採檢），除了序號36為陰性外，其餘都是陽性。

台北寶林茶室食品中毒案，目前環境檢體、食品檢體中，除了越籍廚師手部檢體驗出「米酵...
台北寶林茶室食品中毒案，目前環境檢體、食品檢體中，除了越籍廚師手部檢體驗出「米酵菌酸（新譯邦克列酸）」外，糞便採檢也驗出 。本報系資料照片

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