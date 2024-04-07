訪陝西歷史博物館 馬英九：兩岸應努力保存文物

前總統馬英九（左）6日下午在參觀中國版本館西安分館時，仔細觀看古籍，也重申對釣魚台列嶼的立場。（記者廖士鋒／攝影）【作者：廖士鋒，日期：2024-04-06，數位典藏序號：20240406190747137】

前總統馬英九 率團赴中國大陸訪問，今天參觀陝西歷史博物館 。馬英九表示，如何努力保存典籍與文物，是兩岸人民共同的任務，這是兩岸可以共同享有的經驗，也證實文化交流的重要性。

馬英九率領青年學子訪問中國大陸，今天參觀陝西歷史博物館。馬英九指出，這是中國大陸第一座大型現代化國家級博物館，收藏上自遠古人類使用的簡單石器，下至當代社會生活的各類見證物，時間跨度長達100多萬年，格外有意義。

馬英九表示，前幾天他到黃帝陵祭祀，參觀兵馬俑與西安國家版本館，再到陝西歷史博物館看這些典雅莊重、琳瑯滿目的收藏品，實際見證中華文化5000年的禮樂文明，他感到很高興。「大九學堂」的年輕人都很有收穫，到陝西見識中華文化的源遠流長，對將來的人生，一定會產生深刻的影響。

馬英九指出，中華文明是世界上唯一沒有中斷的古文明，幾千年的文字流傳到現在，當代的人都還能閱讀。

馬英九表示，前行政院長劉兆玄告訴他，當年到長沙參觀出土漢墓女屍特展，劉兆玄一面看一面讀器皿上的銘文，旁邊有外國人問劉兆玄「如何能讀懂幾千年的文字」。劉兆玄說「幾乎在台灣、大陸任何的大學生都會讀」。

馬英九指出，這代表中華文化是可以留傳下來的，因為文字的關係，這在其他的國家很難想像。

馬英九表示，陝西歷史博物館體現中華文明的驕傲。幾千年的文字，炎黃子孫到現在都能閱讀，所以如何努力保存這些典籍與文物，這是兩岸人民共同的任務，他認為這是兩岸可以共同享有的經驗，也證實文化交流的重要性。