修復邊坡遇強震...她遭落石砸中 在丈夫懷中失去呼吸

花蓮市立殯儀館。花蓮地震9名罹難者的家屬們今天在此和親人見面。記者陳敬丰／攝影

0403花蓮地震 的罹難者家屬今到花蓮市立殯儀館認屍。其中44歲余姓女子是邊坡修復工 程員，當時與同為工程員的丈夫史先生一起準備上工，卻在天搖地動中被落石砸中；史先生奮力抱起妻子到邊坡躲避，卻只能看著愛人在懷中逐漸失去呼吸。

9名罹難者遺體都已被送到花蓮市殯儀館，家屬今天上、下午陸續前往認屍，並到殯葬公會設立的應變中心內聽取說明、辦理其他手續。家屬們遭逢巨變，面色哀戚沉重，有人剛下車就泣不成聲，掩面哭著見親人最後一面。

史先生步出應變中心時，神情雖已較鎮定，但眼神中仍透出哀傷。他和妻子數年前結縭，2人都是二婚，史先生帶著1個孩子，余小姐則是3個，兩人都是邊坡修復工程員，與4個孩子同住。

昨日悲劇發生時，夫妻倆在台8線183K邊坡正要上工，突然天搖地動，隨後落石如大雨般，從山坡上滾滾落下。「石頭太多了，根本躲不開…」，史先生喃喃說，他伸手要拉住妻子，卻看到1顆車頭大的巨石，以不規則的路徑一路滾下，最後不偏不倚砸中老婆。

史先生說，當下他立刻用身體掩住倒下的老婆，在落石中把她抱到坡邊躲避；一開始她還有意識，漸漸眼睛上吊、出氣多進氣少，直到失去呼吸。前幾波餘震結束後，工班輪流背著老婆到太魯閣石牌處，送到國軍醫院，仍回天乏術。