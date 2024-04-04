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化學品疑遭震翻…台東華大學燒一天 20年研究心血盡毀

記者王思慧／花蓮即時報導
國立東華大學理工學院昨天上午疑因強震造成放置在櫃子上的化學品倒塌，引發大火，火勢到今天凌晨才撲滅，建物被燒得焦黑。記者王思慧／攝影
國立東華大學理工學院昨天上午疑因強震造成放置在櫃子上的化學品倒塌，引發大火，火勢到今天凌晨才撲滅，建物被燒得焦黑。記者王思慧／攝影

花蓮外海昨天發生規模7.2強震，國立東華大學理工學院一館化學品疑似因為地震翻倒引發大火，火勢延燒近10小時才稍微平緩，今天凌晨才撲滅。校方表示，檢驗空氣品質沒有汙染，但化學系20多年來的實驗數據心血付之一炬，重建更要花上3、4億元。準副總統蕭美琴指示教育部、經濟部給予協助。

東華大學今天說明昨晚理工學院大火，校長徐輝明表示，火勢整整救了超過20小時，由於有化學物質燃燒，且有非水溶性溶劑、氮氣瓶等，火勢延燒近10個小時才控制，消防員拉水線並與化學災害小組處理，直至昨天晚間11時才將明火撲熄，並在凌晨3、4點才將火勢完全撲滅。

徐輝明說，學校目前正鑑定起火原因，防護範圍還在界定，會請結構技師等鑑定單位，對化學災害等，做第一次的評估，評估後會公告，未來也會開放捐款帳號，盼大眾伸出援手。

徐輝明說，北區化學災害應變小組昨天監測，依照標準作業程序，檢測一氧化碳含量、有機溶劑（VOC）的含量，在昨晚6點多於下風處檢測，小於1ppm，未有空氣汙染，也沒有人有身體不適的情形。

化學系主任劉福成、電機系主任陳震宇說，每間實驗室耗材都要價好幾十萬元，光設備就初估損失2億元，有12位老師的實驗室全毀，教學的資料雖有備份，研究心血都消失。有些老師與慈濟大學有合作關係，部分可以前往實驗，其餘的要再想辦法，看實驗數據留多少。

理工院長黃武元也說，學生上課教室未來會安排到附近的大樓上課，下周繼續上課，研究生畢業部分，已找到相關實驗室可供進行研究，保證就學權益。

蕭美琴表示，今天與教育部長潘文忠、經濟部長王美花到東華大學了解情況，昨天經過這一場火災，後續學生的學習需求，與自來水供水的問題等，自己過去經歷過0206地震，除了第一時間的救災救人外，後續要讓人民生活恢復正常，有很多不同工作項目要做，一定會跟行政團隊共同努力。針對學校的器材與設備，如果涉及民間產商協調與需求等，經濟部也會全力的支援教育部。

潘文忠指出，連假後學生回到學校，在上課的空間、相關實驗等，需要由校方安排。再來是建物設備的重建，麻煩校長盡快整理，教育部高教司將全力協助，盡可能不要影響到學生老師們上課。

據了解，花蓮縣內沒有化學災害處理車，校方原先請北部前來支援滅火，但因蘇花公路坍方交通受阻，只能從南部協求支援，增添救災時間，學校希望縣內未來能添購化學災害處理車，以利在第一時間投入救災。

準副總統蕭美琴表示，針對學校的器材與設備，如果涉及民間產商協調與需求等，經濟部也...
準副總統蕭美琴表示，針對學校的器材與設備，如果涉及民間產商協調與需求等，經濟部也會全力支援教育部。記者王思慧／攝影
國立東華大學理工學院一館化學品疑似因為地震翻倒引發大火，火勢延燒近10小時才稍微...
國立東華大學理工學院一館化學品疑似因為地震翻倒引發大火，火勢延燒近10小時才稍微平緩，今天凌晨才撲滅。圖／花蓮縣消防局提供

教育部 檢測 地震

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