10分鐘一次落石、人員徒步勘災 台灣中橫公路搶修困難

花蓮中橫公路受損嚴重，空中鳥瞰可見落石塵土飛揚。(記者劉學聖／攝影)

台灣昨天上午7時58分花蓮發生規模7.2強震，造成東部路廊嚴重災損，截至今天晚間仍有3處預警性封閉路段、9處災阻路段，其中又以台9線大清水隧道下清水橋、台8線中橫公路最嚴重。工程人員透露，中橫公路九曲洞前截至今天仍平均每10分鐘就有一次落石，搶災工作十分危險，且今天山區面臨強風，導致無人機使用受限，只能靠人員步行勘災。

花蓮規模7.2強震一度導致東部聯外鐵公路中斷，所幸台鐵 歷經16小時搶修，今清晨已恢復通車。而災情嚴重的公路，截至今天晚間仍有多處待搶修，且截至今天晚間已有近400起餘震，導致落石不斷，使搶災工作困難重重。

公路局東區養護工程分局長林文雄表示，這次地震 造成蘇花公路、中橫公路很多災情，其中又以和平以南到中橫公路最嚴重，一直到今天仍餘震不斷，像是中橫公路九曲洞前平均每10分鐘就有一次落石，搶災機具通過的危害度高，一有危險就要馬上停下。

林文雄指出，中橫公路受災災點密集，其中，九曲洞路段人車受困量最大，今晚間將優先讓受困人員疏離，白楊路段因遭遇巨石掉落，需要較長時間，若災情沒有持續擴大，希望在6日搶通大部分路段；而原先因雙向阻斷導致災情不明的豁然亭路段，因今天起山區出現強風，導致無人機使用受限，只能靠人員步行勘災，還無法估出搶修時間。