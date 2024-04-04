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10分鐘一次落石、人員徒步勘災 台灣中橫公路搶修困難

記者周湘芸／台北即時報導
花蓮中橫公路受損嚴重，空中鳥瞰可見落石塵土飛揚。(記者劉學聖／攝影)
花蓮中橫公路受損嚴重，空中鳥瞰可見落石塵土飛揚。(記者劉學聖／攝影)

台灣昨天上午7時58分花蓮發生規模7.2強震，造成東部路廊嚴重災損，截至今天晚間仍有3處預警性封閉路段、9處災阻路段，其中又以台9線大清水隧道下清水橋、台8線中橫公路最嚴重。工程人員透露，中橫公路九曲洞前截至今天仍平均每10分鐘就有一次落石，搶災工作十分危險，且今天山區面臨強風，導致無人機使用受限，只能靠人員步行勘災。

花蓮規模7.2強震一度導致東部聯外鐵公路中斷，所幸台鐵歷經16小時搶修，今清晨已恢復通車。而災情嚴重的公路，截至今天晚間仍有多處待搶修，且截至今天晚間已有近400起餘震，導致落石不斷，使搶災工作困難重重。

公路局東區養護工程分局長林文雄表示，這次地震造成蘇花公路、中橫公路很多災情，其中又以和平以南到中橫公路最嚴重，一直到今天仍餘震不斷，像是中橫公路九曲洞前平均每10分鐘就有一次落石，搶災機具通過的危害度高，一有危險就要馬上停下。

林文雄指出，中橫公路受災災點密集，其中，九曲洞路段人車受困量最大，今晚間將優先讓受困人員疏離，白楊路段因遭遇巨石掉落，需要較長時間，若災情沒有持續擴大，希望在6日搶通大部分路段；而原先因雙向阻斷導致災情不明的豁然亭路段，因今天起山區出現強風，導致無人機使用受限，只能靠人員步行勘災，還無法估出搶修時間。

隨著鋒面來襲，接下來幾天東半部地區、中部山區將出現明顯雨勢，他表示，出現降雨對搶修工作有正反面意義，若是在6日通車前有雨，相關機具都已經在裡面，方便即時進行搶修，但剛經歷強震後的邊坡較脆弱，若是6日通車後才下雨，道路可能會再度阻斷，呼籲民眾非必要不要再進入山區。

中橫公路便道今天持續封閉搶修中。(圖／台公路局谷關工務段提供)
中橫公路便道今天持續封閉搶修中。(圖／台公路局谷關工務段提供)

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