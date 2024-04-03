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地震多、地緣政治緊張 CNN：台積電晶片製造「集中在台」風險高

編譯徐榆涵／即時報導
3日花蓮強震擾亂包括台積電在內的公司營運。（路透）
3日花蓮強震擾亂包括台積電在內的公司營運。（路透）

台灣3日發生規模7.2大地震，為25年來最強震，全台各地均有災情，9人不幸罹難，引發國際關注。CNN報導，台灣在生產先進晶片方面扮演關鍵角色，這次的地震也清楚提醒各國，「將關鍵的晶片製造業集中在一個既容易發生地震，又是地緣政治緊張的熱點島嶼上，是相當有風險」。

報導指出，根據統計，全球90％的先進半導體晶片都由台積電（TSMC）生產，供應給蘋果、高通、英業達和AMD等科技巨頭使用。

台灣3日發生規模7.2強震後，台積電晚間發聲明報平安，稱員工已於震後返回工作崗位，「儘管有部分設備受損影響生產，但主要機台都沒有損傷」。

儘管強震似乎不太可能對半導體供應鏈產生長期影響，但這也清楚提醒各國，「將關鍵的晶片製造業集中在一個既容易發生地震，又是地緣政治緊張的熱點島嶼上，是相當有風險。」近年來，包含美國在內的各國政府和晶片製造商，已投入數十億美元，努力實現晶片生產多樣化，但許多專家仍擔心發展速度不夠快。

紐澤西理工學院數據科學研究所教授巴德（David Bader）表示，這幾乎是一種生存威脅，「現在全世界都在研究半導體設備，（晶片）替我們的生活提供一切動力，無論是開車、用手機通話，甚至是軍事防禦或武器系統、航空公司，一切都使用晶片，如果停止生產，這將是毀滅性的」。

美國投資研究機構CFRA分析師齊諾（Angelo Zino）3日在投資者報告中表示，應該從地震事件提醒投資者，將代工廠集中在一個地區的風險。

巴德稱，「我認為未來幾年我們將處於關鍵時期，直到像台積電這樣的大型晶圓廠選址在地緣政治不像台灣那麼緊張的地區」。

晶片 地震 台積電

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