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道指連跌3日 史指本周首度收漲

全台9人罹難集中花蓮 海空加開班次、鐵路雙線拚搶通

記者古和純／花蓮即時報導
截至今天凌晨，天王星大樓已位移6公分，工程人員現場監測並維護避免坍塌意外發生。(記者古和純／攝影)
截至今天凌晨，天王星大樓已位移6公分，工程人員現場監測並維護避免坍塌意外發生。(記者古和純／攝影)

台灣3日發生近25年第二大地震，至今造成全台9死1011傷，罹難者除集中重災區花蓮，境內尚有143人受困待援；花蓮縣府表示，為紓解清明人潮，今天台鐵預計搶通雙線恢復全線通車，海運、航空都有加開班次，由於秀林鄉尚有337戶停電，部分區域電信仍處斷訊狀態，詳細失聯人數仍待釐清中。

單就花蓮縣內的災情彙報人口死傷部分，截至今天凌晨1時38分許，累計傷患183人中，急診留觀有3人，住院者有26人，其中1人於加護病房觀察，境內死亡人數有9人；另就避難收容部分，社會局統計，花蓮市、吉安鄉、秀林鄉共569人；就撤離收容部分，民政局統計，花蓮市、吉安鄉，共425人。

道路部分，公路局持續前進搶修台8線178K（布洛灣路段）、台9線143Ｋ＋100（和平溪河川橋）至158k+600（下清水橋路段）；至於，193縣道23.5Ｋ至32Ｋ，目前預警性封閉，縣府已委請廠商搶通中。

鐵路部分，台鐵公司搶修雙線，預計今天全線將正常發車行駛。另因應台9線公路中斷，台鐵將增開宜蘭至花蓮的區間快車10列次。至於崇德車站，因第一、二月台受損，為維旅客安全，於完成結構鑑定前暫時停用，不辦理客運。

就海、空運部分，花蓮縣府表示，已協調業者加開班次，增加運能，因此，除公路中斷部分，鐵路、海空、運能都將恢復暢通。

除了花蓮市外，秀林鄉也是昨天發生走山、道路坍方的重災區，至今尚有337戶停電，部分電信設備處斷訊狀態，其中，台8線太魯閣牌樓至神木區，因道路坍方無法進入，停電309戶，包含晶英酒店。台9線大清水隧道道路滅失無法進入，停電28戶，均為基地台、隧道通風及照明用電。

花蓮縣府表示，因該地區為破碎地形，餘震不斷加上落石，將密切與公路局取得聯繫，待道路落石清除及邊坡穩定後，才能進場搶修。

就太魯閣國家公園查報資訊，受困白楊步道12人救出後，7人留宿天祥太魯閣晶英酒店、5人安置於天祥活動中心；砂卡礑步道受困14人中，12人走出登山口，另2名加拿大籍人士，消防員已引導救援，昨天前往得卡倫步道的7名遊客中，3人遭落石砸中，不幸死亡，倖存4人安置於遊客中心。

在太魯閣國家公園內的住宿遊客部分，據悉，包括晶英酒店、天祥活動中心、山月村住客及工作人員約600多人，晶英酒店上午有50名員工搭巴士上班途中，因突然地震，47人受困九曲洞，其中3人傍晚自行徒步走回飯店報平安。

花蓮市北濱街一棟民宅因地震傾斜，晚間連夜拆除。(記者林澔一/攝影)
花蓮市北濱街一棟民宅因地震傾斜，晚間連夜拆除。(記者林澔一/攝影)
花蓮大地震蘇花公路路段受災狀況嚴重，南下路段行車只能到和平隧道，一出隧道口路面全...
花蓮大地震蘇花公路路段受災狀況嚴重，南下路段行車只能到和平隧道，一出隧道口路面全是崩塌落石無法通行。(記者杜建重／攝影)

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