我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指連跌3日 史指本周首度收漲

賣房大賺一筆？趕快做4件事留住利潤

台防長兒子遭爆召妓、拍片 記2大過汰除 國安局這麼說

記者洪哲政／台北即時報導
國安局。取自Google map
國安局。取自Google map

國安局長邱國正在國安局任職之子遭爆料涉黃，國安局完成調查，決議將邱某違失行為記2大過處分，並進行汰除作業。至於有無境外勢力介入等情事，移請法務部調查局偵辦。

國安局表示，此案關影片係邱員以私人側錄器進行拍攝，並未使用單位器材。

國安局說，邱員已提供個人手機、筆電及網路雲端帳號密碼，經國安局進行資安鑑識，其手機及筆電未發現異常及惡意程式，研判是網路雲端帳號密碼遭駭侵竊取，致相關資訊外流。

國安局說，邱員通過此案反情報測謊，無國安疑慮，亦未遭恐嚇勒索。而此案國安局完成行政調查後，移送國安局獎懲委員會，經決議予邱員違失行為2大過處分，並進行汰除作業。

國安局說，國安局就此案是否涉及洩漏情工身分、情報資訊，以及有無境外勢力介入等情事，移請法務部調查局偵辦。

國安局說，為掌握國外網站影片貼文者身分，國安局刻透過國際合作管道，查察帳號IP位址。

國安局指出，國安局向以高標準要求同仁情工紀律，若涉違失行為，均本毋枉毋縱原則，依法究辦；未來將加強法紀宣教及管理，防杜類案發生。

雲端 資安

上一則

台凌晨2點半國家警報再響 花蓮又地震 狂搖15秒

下一則

花蓮天王星大樓震倒 7樓男童窗邊揮紅布獲救

延伸閱讀

涉洩密? 吳子嘉：邱國正求去恐另有隱情

涉洩密? 吳子嘉：邱國正求去恐另有隱情
民進黨位子搶太凶？邱國正兒召妓涉黃 遭國安局調查

民進黨位子搶太凶？邱國正兒召妓涉黃 遭國安局調查
兒子遭爆料召妓 傳台國防部長邱國正遞辭呈

兒子遭爆料召妓 傳台國防部長邱國正遞辭呈
網媒傳台防長邱國正之子召妓？台國安局：立案調查

網媒傳台防長邱國正之子召妓？台國安局：立案調查

熱門新聞

0403花蓮大地震影響，蘇花公路路段受災狀況嚴重，花蓮縣秀林鄉台9線147K路段巨石擋路，場面怵目驚心。（聯合報記者／杜建重 攝影）

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

2024-04-03 11:55
（記者高彬原／攝影）

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

2024-04-02 20:15
花蓮近海規模7.2強震，宜蘭外海驚見龜山島「龜頭斷裂」。（讀者提供）

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

2024-04-03 02:40
對於「寶林茶室」食安疑雲，法醫高大成說，還是要找出到底用了些什麼食材。(記者黃寅／攝影)

米、麵重複加熱不能吃？法醫高大成：那不是早就出問題

2024-03-28 13:16
《鏡週刊》報導，貴婦奈奈一家現正藏於距離多倫多僅有1小時多車程的漢米爾頓，與家人因找不到更合適的住處，暫時擠身在一處地下室，過著逃亡的日子。 （聯合報系資料照）

貴婦奈奈藏身加拿大小城 1家5口擠20坪地下室、撿家具過活

2024-03-27 00:30
花蓮今天上午7時58分發生7.2規模地震，知名的臉書社團「路上觀察學院」昨晚有網友PO出天空雲彩奇景，一名甘姓網友就在照片下方留言「漂亮但有921大震前傍晚的味道怕怕的要小心注意的」。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

台灣前一晚天空奇景留言「如921大震前」 網友瘋朝聖：預言家

2024-04-02 21:39

超人氣

更多 >