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花蓮大地震蘇花公路災情嚴重 傅崐萁：修復期恐逾2個月

中央社花蓮縣3日電
花蓮大地震蘇花公路路段受災狀況嚴重，南下路段行車只能到和平隧道，一出隧道口路面全是崩塌落石無法通行。記者杜建重／攝影
花蓮大地震蘇花公路路段受災狀況嚴重，南下路段行車只能到和平隧道，一出隧道口路面全是崩塌落石無法通行。記者杜建重／攝影

花蓮發生強震，國民黨立委傅崐萁今天前往勘災後表示，蘇花公路災損嚴重，多處大面積坍方，恐怕2、3個月內很難打通；另外太魯閣國家公園內有600多人受困，持續協助脫困。

傅崐萁今天與內政部長林右昌一起搭空勤直升機趕赴花蓮勘災，傅崐萁接受媒體聯訪時表示，花蓮強震造成9人罹難，受困天王星大樓的康姓女子罹難，明天將安排家屬到花蓮，縣府會陪伴家屬完成後續事宜。

傅崐萁並指，太魯閣國家公園及蘇花公路有很多罹難者非常遺憾。目前受困太魯閣國家公園的民眾超過600人，由內政部、交通部及特搜隊等單位持續協助民眾脫困中。

至於蘇花公路的情況，傅崐萁說，到蘇花公路勘災後，發現狀況非常嚴重，大面積坍方有5、6處，覆蓋面積廣大，是否還有民眾遭埋困，要等救災搶通才有清楚資訊可了解，但恐怕公路2、3個月內很難打通。

其他交通部分，傅崐萁表示，鐵路明天先單向通車，再雙向通車。他並希望交通部能扛起空中及海上接駁運輸，讓花蓮子弟能回家鄉，遊客也能順利進出。

至於傾倒的房子，傅崐萁說，縣府已著手拆除北濱街民宿，預計明天拆完；天王星大樓因有傷亡發生，需待檢方勘驗後才能拆除移除。山海關大樓受困民眾全數順利救出，但拆除是巨大工程，盼中央與地方攜手盡力救災。

花蓮大地震蘇花公路路段受災狀況嚴重，南下路段行車只能到和平隧道，一出隧道口路面全...
花蓮大地震蘇花公路路段受災狀況嚴重，南下路段行車只能到和平隧道，一出隧道口路面全是崩塌落石無法通行。記者杜建重／攝影

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