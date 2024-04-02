還好沒砸中遊基隆塔團客 基市老屋被震歪

基隆市區義一路、信四路口老屋2樓磚柱和磚牆砸落人行道，鄰居說，還好沒有參觀基隆塔的團客經過，否則可能砸中許多人。（記者邱瑞杰／攝影）

基隆市區義一路、信四路口的2樓磚造老屋，地震 後梁柱被震歪，三角窗2樓磚柱和磚牆全砸落人行道，鄰近住家說，基隆塔開放後，上午10點起就常見遊覽車停在東岸碼頭停車場，遊客成群從老屋外人行道，前往登塔參觀，還好地震發生在8點，否則可能砸中許多人。

花蓮外海今早發生芮氏規模7.2地震，全台有感，基隆最大震度4級。位在義一路、信四路口的2間磚造老屋，去年12月由市府公告為危樓，要求屋主今年1月底前遷出，4月底前拆除。地震發生時，屋內沒有人居住。

地震發生後，基隆市義一路和信四路口的老屋，三角窗2樓立面外牆2段磚造柱子全被震斷，連同上方外牆磚石、屋瓦全部掉落路面和人行道。警、消已封鎖現場，防止發生意外。市府上午協助屋主搬出屋內物品，預計中午時拆除。

老屋附近信四路住戶說，發生地震時，信四路有汽車駕駛人可能因為搖晃，把車停在他的屋前，如果持續前進，可能就會被磚石砸中。