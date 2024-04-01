徐巧芯指下班出席樂團活動疑違社會觀感 王必勝直球對決

王必勝貼文中提到，希望大家可以多參加藝文活動，化解社會的戾氣。圖／取自王必勝臉書

寶林茶室食物中毒累積31例通報，更有2人死亡，國民黨立委徐巧芯今天秀出衛福部次長王必勝日前出席樂團活動照片，質疑社會觀感是否良好？王必勝在臉書 發文回應，自己是和朋友敘舊，且自己雖在公務機關工作，也有私人的時間，從事正當的活動，可受社會公評，「希望大家可以多參加藝文活動，化解社會的戾氣」。

立法院衛環委員會今天針對近期重大食安事件進行專案報告，徐巧芯開頭就詢問，工作時數有沒有因為最近的食安事件增加，衛福部長薛瑞元說，一向都很長；徐巧芯追問，衛福部公務人員最近有沒有加班？薛瑞元回應，「加班是經常的事」，徐隨後秀出王必勝3月29日出席變形蟲爵士樂 團活動的照片。

徐巧芯直言，半年來陸續發生雞蛋、西布特羅、蘇丹紅再到小林紅麴、寶林茶室食物中毒事件，而王必勝3月29號晚上，還在現場唱唱跳、談笑風生、拍大合照，詢問這樣的社會觀感好嗎？「這是個人的時間，社會觀感就不應該問我」。

「非公務的玩樂行程在下班之餘，如果不在乎社會觀感的話，我也尊重」，徐巧芯說，大家都去玩好了，薛瑞元打斷道，該做事的還是應該要做事。

徐巧芯指出，相關照片多數被刪除，如果覺得沒問題就不會刪除，且很多地方政府首長，因應寶林茶室案件2條人命，會考量社會觀感、取消部分行程，直言王必勝對社會觀感的認知完全尊重，「你可以覺得不奇怪」。

薛瑞元說，「我是覺得追究這種事情很奇怪」，徐巧芯則說，「沒有追究，我只是很好奇這個時間，次長這樣吃吃喝喝、玩玩樂樂，對於社會觀感的理解，可能跟一般民眾不太一樣」。

針對徐巧芯提到的問題，王必勝在臉書全文如下：

既然委員有意見，我就說明一下。

我是變形蟲爵士樂團的創團團員，我吹奏alto saxophone。這個團創立於1997，已經27個年頭，至今仍活躍於各種爵士音樂的場合。當然很多團員都是業界頂尖職業樂手，我早已望塵莫及。

3/29（五）晚上，樂團在Blue Note咖啡 廳舉辦初代團員聚會，也演奏了當年我們一起演的樂曲，團員和滿座的聽眾都很開心。我在晚間21：30到23：00左右前往跟大家致意和敘舊，也欣賞夥伴們的精彩演出。我很光榮人生有這段經歷，也珍惜這些音樂界的好朋友。

而且，我雖在公務機關工作，但我也有自己私人的時間。從事正當的活動，可受社會公評。Blue Note是一間純音樂的演奏欣賞空間，也是台灣最有歷史的爵士樂聖地，大家有空可以前往欣賞。

希望大家可以多參加藝文活動，化解社會的戾氣。