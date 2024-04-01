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趙少康：馬英九可接手連戰 成藍營兩岸溝通主要橋樑

記者鄭媁／台北即時報導
前總統馬英九今天啟程出訪中國，上午在機場時發表簡短談話。記者黃仲明／攝影
前總統馬英九今天啟程出訪中國，上午在機場時發表簡短談話。記者黃仲明／攝影

台前總統馬英九今天啟程訪問中國，是否與中國國家主席習近平「馬習二會」，備受矚目。中廣前董事長趙少康今天表示，國民黨前主席連戰過去是兩岸溝通的重要管道，以馬英九的份量，在民進黨與中國共產黨老死不相往來的情況下，可以接手連戰，成為藍營溝通兩岸事務的主要橋樑。

趙少康指出，在520政權交接前到中國，馬英九此行被民進黨拿放大鏡檢視，也背負渴望和平的國人高度期待，甚至美方也在關注，要面面俱到，的確不容易。

趙少康表示，有這麼多台商、台生和台胞在中國，兩岸卻不溝通、不見面，也沒有實質的意見交流，是很不正常也危險的現象，所幸至少還有馬英九這層接觸，談總比不談好，現在完全不往來，讓很多問題沒辦法處理。

趙少康表示，雖然馬英九已經卸任總統職務8年，國民黨也不是執政黨，此行不會有傳話任務；不過，馬英九在賴清德上任前訪陸，應該可以向對岸表達，台灣只有40%支持民進黨、60%不支持，不是大家都是台獨分子，呼籲中國應該有耐心，不要輕易動武。

趙少康說，兩岸往來，不管怎麼樣都不能打仗，和平是重中之重，因為只要兩岸一開戰，戰場會在台灣，台灣怎麼禁得起戰爭？馬英九已經定調此行是「和平之旅」，相信可以將兩岸目前的緊張情勢降溫。

他也說，不論馬英九或習近平，都要各自面對內部的壓力，要兼顧自身立場，又不能傷對方的情面，祝福馬英九滿載而歸，推進兩岸和平與友誼。

馬英九 趙少康 民進黨

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