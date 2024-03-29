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路透披露台海軍司令將赴美 學者：象徵台美互信

中央社台北29日電

路透引述6名知情人士披露，海軍司令唐華下週將出訪美國夏威夷出席軍方典禮。國防學者蘇紫雲分析，過去海軍司令前往美國夏威夷參加軍方典禮已有先例，此事象徵兩國互信。

針對外媒披露唐華相關行程，海軍司令部今天下午表示，沒有評論。

路透引述6名安全消息人士透露，唐華將造訪美國印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）所在地夏威夷，出席太平洋艦隊指揮官交接典禮，且唐華擬參加4月8日到10日在華府附近舉行的「海、空暨太空研討會」（Sea-Air-Space conference），與美國海軍作戰部部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）的會面正洽談安排中。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲告訴中央社，前參謀總長李喜明於海軍司令任內，曾於2015年赴夏威夷參加太平洋司令部司令交接儀式；國防大學校長劉志斌於海軍司令任內，亦於2021年赴夏威夷參加印太司令部司令交接典禮，顯見海軍司令赴美參加軍事典禮已有先例，象徵台美兩國互信。

針對唐華結束夏威夷觀禮後，可能赴華府的行程，蘇紫雲分析，美國「台北法案」生效後，推進台美間高階人員交流，國防部副部長徐衍璞上將去年即率團出席「美台國防工業會議」，國安會秘書長顧立雄去年也曾造訪華府附近的AIT總部，象徵美國落實「台北法案」的精神。

至於唐華與美方可能觸及的議題，蘇紫雲認為，中國從陸權走向海權，採取霸凌手段造成區域不安，而反制中國霸凌行為需要民主國家合作，台灣位處第一島鏈防禦核心位置，協助民主陣營反制中國擴張；此行可能與美方進行戰術、戰法細節意見交換，例如無人載具的協調運用，以及情報交流、安全情勢交換意見等等。

夏威夷 華府 太空

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