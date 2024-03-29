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紅麴健康食品引爆危機 台灣民眾對小林製藥不陌生

編譯周辰陽／即時報導
日本百年老店小林製藥的紅麴健康食品造成造成消費者生病，甚至已有5人死亡。圖／取自小林製藥Ｘ
日本百年老店小林製藥的紅麴健康食品造成造成消費者生病，甚至已有5人死亡。圖／取自小林製藥Ｘ

日本百年老店小林製藥的紅麴健康食品造成造成消費者生病，甚至已有5人死亡。不過，小林製藥推出的「小白兔暖暖包」、「小林退熱貼」與「創護寧」液體絆創膏等產品其實在台灣相當受到歡迎，也是觀光客赴日到藥妝店必買的商品。

朝日新聞28日報導，儘管小林製藥的公司名稱寫著「製藥」，但並非製造需要處方簽的醫用藥物，主要產品反倒是放在藥妝店出售的市售藥與家庭用品等，又以發燒時貼在額頭以降溫的退熱貼與牙線棒等商品聞名。

從小林製藥的國內業務銷售額來看，截至2022年12月，芳香除臭劑占比最大、為27.1%，其次是醫藥品的24.2%，口腔保健品則以12.4%排第三。

小林製藥的前身是1919年誕生的「株式會社小林大藥房」，原本從事藥品批發，隨著1960至70年代成功推出馬桶清潔錠「ブルーレット」、室內除臭芳香劑「サワデー」與舒緩痠痛的「安摩樂」等產品，該公司轉型成內部開發醫藥品到家庭用品等各式各樣產品的製造商。

小林製藥社長小林章浩過去接受朝日新聞訪問時表示，他們原本是一家藥品批發商，但無法創造任何能夠跟業務合作夥伴競爭的商品，「然而，如果在競爭比較少的利基市場成功建立顧客群，就能擁有高市占率，跟比較少的競爭」。

小林章浩還表示，「包括我自己，所有職員每個月都必須提出一個新商品的想法。根據我們收集到的約3千個想法，在每個月的想法會議上決定商業化的提案」。

自2000年代以降，小林製藥也以積極從事併購的公司而為人所知，2001年將製造與銷售暖暖包的「桐灰化學」子公司化，隨後合併吸收，成為了主力事業之一；「桐灰化學」的產品就是台灣人極為熟悉，號稱日本銷售第一的「小白兔暖暖包」。最近還將海外公司納入旗下，包括2023年10月將美國一家補充品與非處方藥製造商完全子公司化。

報導指出，在中國與其他國家，小林製藥的商品以「神藥」而廣受歡迎。到了2010年代後半期，特別是在都市地區的藥妝店，都可見到觀光客採購「退熱貼」等商品。為了應對這些情況，小林製藥也在強化在地銷售，2018年還收購了一家中國大陸製藥公司，成立一家「統括公司」處理在地銷售。

隨著多次收購，小林製藥的業績有所提升。營業額從截至2013年3月財年的1215億日圓，實現連續26期增長。此次引發了一連串健康問題的「紅麴膽固醇顆粒」，據報在截至2023年12月財年的營業額為大約6億日圓。

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