台灣過半年輕上班族自認魯蛇人生 「房東」成夢幻職業

專家表示，政府應積極輔導青年就業，像是提供職業訓練，習得一技之長，縮短「學用落差」，同時也解決部分行業的缺工問題。上班族示意圖。（中央社）

台灣一份調查顯示，衡量有形的「金錢財富」(像收入、資產)，與無形的「人生財富」(像家庭幸福、健康狀況)，自認目前是「人生勝利組」的，只佔了7.2%：換算下來，大約是每十四個人當中，僅有一位自認是人生的「溫拿WINNER」，其餘自認是「人生平凡組」的，比例佔38.5%；還有自認是「人生魯蛇組」的，更高達54.3%，呈現過半狀態。

不論自評目前的人生成功或失敗，對未來只要「有夢就有希望」！因此在可複選情況下，男性青年勞工 的「夢幻職業」，前五名依序是：「網紅」(32.9%)、「科技工程師」(31.3%)、「房東 」(29.5%)，以及「電競選手」(27.8%)、「社群小編」(26.6%)。

至於男性「夢幻職業」第六到第十名部份，又分別為：「銀行家」(25.2%)、「機師」(23.5%)、「主廚」(21.8%)，以及「作家」(20%)、「演藝人員」(18.1%)。

而在「女性青年勞工」之中，「夢幻職業」，前五名依序為：「社群小編」(33.4%)、「網紅」(31.6%)、「空服員」(30%)，以及「作家」(28.3%)、「烘焙師傅」(26.5%)。

至於女性「夢幻職業」第六到第十名部份，又分別是：「房東」(22.1%)、「演藝人員」(20.3%)、「銀行家」(18.5%)，以及「模特兒」(16.5%)、「音樂家」(15.2%)。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，對於政府來說，想要降低青年失業率，解決低薪化問題，除了要推動產業升級，往高附加價值方向轉型，以及打造投資環境，像是特別趁著「後疫情時代」，全球供應鏈正值調整期，若能吸引外資來台設廠、設據點，或者讓台商願意「鮭魚返鄉」，藉以提高從業人員薪資，並出現擴編需求。

楊宗斌進一步表示，積極輔導青年失業者就業 ，像是提供職業訓練，習得一技之長，縮短「學用落差」，同時也解決部分行業的缺工問題。在國內提供友善職場環境，年輕人才出走海外的意願自然降低，畢竟在「少子化、高齡化」趨勢下，勞動力缺口隱憂浮現，假如有更多新世代接棒，國家競爭力自然能夠維持下去。

上述「青年勞工甘苦談與人生夢想調查」，是由yes123求職網於2024年3月13日到3月26日，以網路問卷進行抽樣，調查「39歲(含)以下」，且已畢、退伍(免役)會員，有效問卷共1,322份，其中男性佔651份，女性佔671份，信心水準為95%，誤差值為正負2.7%。