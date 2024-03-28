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貴婦奈奈賣慘卻身穿名牌大衣 加國醫生批「唬爛」

記者楊起鳳／即時報導
鏡週刊報導，貴婦奈奈一家現正藏於距離多倫多僅有一小時多車程的漢米爾頓，與家人因找不到更合適的住處，暫時住在一處地下室，過著逃亡的日子。(本報資料照片)
鏡週刊報導，貴婦奈奈一家現正藏於距離多倫多僅有一小時多車程的漢米爾頓，與家人因找不到更合適的住處，暫時住在一處地下室，過著逃亡的日子。(本報資料照片)

台灣網紅作家貴婦奈奈（蘇陳端）2011年被爆出老公黃博健所創立杏立博全醫美診所無預警倒閉，包括她公公黃立雄共3人捲款近10億逃亡至海外，遭調查局通緝25年，近日貴婦奈奈被媒體直擊在加拿大過著悲慘生活。長年居住在多倫多的中醫師就發文直批「唬爛」，並爆料貴婦奈奈受訪時穿的大衣是名牌，要價約10萬台幣（約3123美金）。

擁有12萬粉絲的部落客「流氓中醫師的極道診間」，在臉書張貼新聞要大家了解真相，他目前是加拿大中醫師。他忍不住開炮：「身為一個住在安省大多倫多近20年的我心中第一個想法：『妳ㄊㄇ再唬爛一點！』」

流氓中醫師的極道診間表示，貴婦奈奈說冬天不開暖氣根本不可能？他表示加國政府規定冬季為避免水管爆裂，所以暖氣一定要開著。只有老舊的房子才有可能是各空間獨立暖氣（老式電熱器），但這種已經很少見了，貴婦奈奈說她捨不得開是不可能的，因為她住處的水管應該會修死她，爆水管要修繕是相當貴的。

他更爆料貴婦奈奈已經打算在加拿大開公司東山再起，「哪來什麼困境？」、「他們既然能拿到身份，開公司就不是什麼難事。」

加拿大 臉書 通緝

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