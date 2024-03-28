寶林漏登一間分店偷營業 北市衛局改口不罰這一件

寶林茶室食安風暴延燒，台北市長蔣萬安（右）下午率領各局處說明處理狀況，左起衛生局長陳彥元、副市長林奕華。記者曾吉松／攝影

寶林茶室案延燒，北市府今記者會指出寶林漏登一間分店「馬來西亞風味蔬食餐酒館」且偷營業，最重將罰300萬。北市衛生局晚間澄清，該店今昨兩天皆未營業，現場業者留守人員提供菜單未供應粿條、河粉等食材，因此不開罰，至於是否登錄不實待釐清；另說明新北大粄城位在北市南港的下游傷「鴻祈食品行」，未供貨給寶林茶室。

衛生局長陳彥元下午記者會表示，日前已要求寶林相關產業都停止營業，但今天清查食品藥物登入平台發現，寶林公司所屬分店漏報一家「馬來西亞風味蔬食餐酒館」，今天才補正，但已涉及食安法，有刻意漏報執業地點，是非常嚴重的，即刻也請這家店停業。

陳彥元說，這間店昨天晚上還有營業，今天中午已經暫停供餐，裁罰金額採嚴格進行，因總公司不止漏登，說明時也未主動提出，目前正在研討，最高開罰300萬。

北市衛生局晚間澄清，查寶林餐飲事業股份有限公司旗下「EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館」，現場查大門深鎖，3月27日、28日皆未營業，而現場業者留守人員提供菜單未供應粿條、河粉等食材，因此不開罰。

衛生局也說明，業者若未登錄，衛生局可要求限期改善，登錄不實則可直接開罰，是否涉及未登錄或登錄不實待釐清，如果涉有違法仍會開罰。

陳彥元另提及，寶林粿條源頭來自於新北市供貨商大粄城，該廠商除了有供貨給寶林外，另外有供應給位於南港區中盤商「鴻祈食品行」，供應台北市5家小吃店、新北市5家小吃店，在衛生局稽查下已停止供貨，下游小吃店也沒有貨源，民眾第一線也不會吃到有風險食材。

北市衛生局晚間澄清，該疑似食品中毒案件的可疑食材使用「粿條」，標示廠商為新北市「大粄城食品有限公司」，經查寶林茶室透過新北市中盤商購得「粿條」。