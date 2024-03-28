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台辣椒粉蘇丹紅主嫌急脫產 閃電離婚後巨款藏前妻家

記者張議晨／高雄即時報導
龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」遭羈押後，住處又被搜出新台幣2000萬元現金。(本報系資料照)
龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」遭羈押後，住處又被搜出新台幣2000萬元現金。(本報系資料照)

高雄檢調追查蘇丹紅辣椒粉源頭，龍海同記負責人李彥廷、津棧國際負責人吳正言因涉嫌重大，被法院裁定羈押，檢調再發動多波搜索，意外在李「前妻」住處的天花板，查扣新台幣2000多萬元現金；李當時曾一度獲交保，卻失聯3個多小時，檢警在「前妻」住處逮人，不排除當天失聯是去藏錢。

檢調查出，李彥廷在台灣、中國成立「龍海同記食品」，並以親友名義，成立津棧、佳廣、杰展、龍海同記、玉記昌、初衣食伍素食、廣元、釜山、鼎記、海順、淞鋒公司；9家登記在高雄市苓雅區建華街263、265號，2家登記在鳳山區文龍東路、大樹區中興南路。

11家公司實際都由李彥廷掌控，本月1日搜索津棧、佳廣兩公司，帶回李彥廷及妻子兩人，複訊後請回。但李彥廷與妻子請回後，7日隨即辦妥離婚，且解掉銀行定存，領出數千萬元，遭質疑是在脫產。

李彥廷本月8日遭檢方聲押，10日清晨獲得法院交保，但12日李卻失聯4小時，雄檢發出拘票，在三民區「前妻」住處，找到正駕駛保時捷休旅車離開的李彥廷，當場將人帶回分局，雖然李聲請提審獲准，隔天仍被法院裁定羈押禁見。

蘇丹紅一案影響台灣食安重大，承辦檢察官李侑姿偵辦未歇，追查李名下現金資產，發現李解掉定存，卻無查獲現金，李一度謊稱錢藏車上，但車輛下落不明。

檢警調質疑他說法，追查車輛下落，最後卻於長庚醫院地下室車位找到該輛轎車，該車位傳為李彥廷女性醫師密友使用，兩人關係待釐清。

近日檢警調再發動多波搜索，前往李名下住處搜索相關證物，意外在前妻住處的天花板，搜到李彥廷私藏的2000多萬元現金，大筆現金遭查扣，因李對現金來源交代不清，恐涉及洗錢、逃漏稅，檢調擴大釐清，不排除當時交保失聯，即是到「前妻」家藏錢。

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