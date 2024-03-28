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台男砍前女友新歡再燒死他 家屬求判死…最終判決出爐

記者林孟潔／台北即時報導
洪振凱持刀刺殺前女友新歡再放火燒死，最高法院判處無期徒刑定讞。（本報系資料照）
洪振凱持刀刺殺前女友新歡再放火燒死，最高法院判處無期徒刑定讞。（本報系資料照）

台灣男子洪振凱不滿胡姓女友分手後，與葉姓男同事交往，3年前尾隨葉下班返家，並拿水果刀刺葉的右前胸，雙方拉扯後又朝葉的背部刺殺6刀，見葉倒臥在地再放火燒死，最高法院今依殺人罪判處無期徒刑定讞。

洪振凱因胡女分手後和葉交往，又欲挽回胡女不成，而對葉心生不滿，他2021年12月29日清晨4時許，將水果刀藏放於外套內，騎機車前往葉的工作處所等待，尾隨葉下班，利用停等紅燈的機會，下車要求與葉談判，兩人一言不合發生扭打。

洪振凱先拿水果刀刺葉的右胸一刀，兩人再繼續扭打，洪期間又刺殺葉背部6刀，導致葉氣、血胸，雖一息尚存，但已癱軟無力跌落人行道旁的斜坡草地，洪見狀上前拍打、按壓葉的脈搏，誤認葉已死亡。

洪振凱擔心犯行被發現，將葉橫放在機車腳踏板，離開現場，途中機車撞擊人行道的號誌燈桿，向右傾倒流出汽油，洪振凱見汽油沿地勢順流至葉趴臥的胸、頭部位置，便拿打火機在機車漏油處點火，葉最終活活被燒死。

洪坦承犯殺人罪，但辯稱是因被葉壓制才取出水果刀刺人，且他是用力將打火機丟向地面而起火，但法院不採信，一審認定洪是基於不確定殺人故意而點火，依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身。

案件上訴，葉父在法院審理時曾說「這麼殘忍的人一定要判死刑」，二審認為一審沒有勘驗點火現場的監視錄影畫面，未查明葉被刺殺時的傷勢嚴重程度，又二審認定洪有直接的殺人故意而點火，但犯罪情狀未達「情節最重大之罪」，因此撤銷一審判決，仍判處洪無期徒刑。

檢方和洪皆上訴，檢察官認為洪犯行是情節最重大之罪，經量刑鑑定結果，洪日後假釋出監，有再度實行暴力犯罪的風險，但二審沒有判處死刑，違反比例原則；洪主張，他是因感情因素長期積怨而殺害葉，並非無差別殺人，對社會的危害性較低，應判處15年為適當。

最高法院認為二審以詳細敘述所憑證據和論罪理由，檢方和洪上訴無理由或理由不適當，二審判決沒有違法，駁回上訴，全案定讞。

洪振凱（左二）持刀刺殺前女友新歡再放火燒死，最高法院判處無期徒刑定讞。（圖／讀者...
洪振凱（左二）持刀刺殺前女友新歡再放火燒死，最高法院判處無期徒刑定讞。（圖／讀者提供）

暴力犯罪

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