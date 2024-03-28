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3個月第2度 羅森柏格下周訪台

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格下周將訪台，這是她三個月來兩度親訪。本報資料照片
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格下周將訪台，這是她三個月來兩度親訪。本報資料照片

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）下周將訪台，這是她3個月來兩度親訪，凸顯美方高度關注中華民國總統當選人賴清德就職演說，以及在台灣政權交接期間對於兩岸局勢的密切把控。

據了解，羅森柏格下周就會抵達台灣，會晤蔡英文總統、正副總統當選人賴清德與蕭美琴、國會部門及政黨領袖，這也是羅森柏格首訪由國民黨占多數的立院。

本報掌握，羅森柏格預計4月2日拜會總統府及國民黨中央，3日赴立院會晤立法院長韓國瑜，另外也安排拜會民眾黨。

羅森柏格於今年1月台灣選舉隔日，陪同總統拜登特使、前任副國務卿史坦柏格（James Steinberg）與前國家安全顧問哈德利（Stephen Hadley）一行訪台，結果還不到賴清德520就職典禮，羅森柏格又將親訪。

知情人士透露，白宮和國務院要求羅森柏格再跑一趟，推測是關注賴清德的就職演說內容及未來政策立場。

另一方面，立法院由國民黨拿下多數，美方也關切台灣的防衛政策及預算是否能順利到位，因此有必要赴立院及各政黨了解最新狀況。

台灣關係法立法今年4月10日將邁入第45周年，加上台灣將在5月20日舉行新任總統就職典禮，值此時刻，羅森柏格的訪問備受關注。

知情人士表示，羅森柏格此行主要就是與新政府和未來國安團隊直接溝通，表達美國對台灣民主絕對支持，也希望台灣扮演穩定的利害關係人；她不只是AIT主席，還獲得拜登政府高層的信任，已將過去主席的例行訪台轉化為任務導向，有事情就來。

AIT台北辦事處前副處長葛天豪（David Keegan）說，他不認為羅森柏格來訪代表拜登政府擔心台灣內部，更合理的是擔憂來自北京與日俱增的壓力及脅迫行動；新舊政府交替時刻可能被北京當成是破壞兩岸現狀的機會，羅森柏格來訪更像是確保美台密切協調以對抗北京作為的拜登政府政策目標。

戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員、國務院前資深官員王曉岷（Robert Wang）表示，在北京加大對台灣壓力，以及可能製造區域不穩的當下，羅森柏格的一舉一動都在傳達華府對台灣加倍的關注和對台承諾，聚焦在維持區域現狀，他會正面看待羅森柏格此趟訪問。

對於羅森柏格將訪台的訊息，國務院發言人以背景說明方式回應本報詢問表示，目前沒有旅行計畫要宣布。

拜登 賴清德 國務院

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