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台智光案延燒 柯陣營：做賊喊抓賊、潑髒水

記者歐陽良盈／台北即時報導
台智光案引發前後任台北市長戰火，台北市長蔣萬安（右）、台北市前市長柯文哲（左）近日頻頻隔空交火。(本報系資料照)
台智光案引發前後任台北市長戰火，台北市長蔣萬安（右）、台北市前市長柯文哲（左）近日頻頻隔空交火。(本報系資料照)

台灣智光合約爭議延燒，引發前後任台北市長蔣萬安、柯文哲戰火，今早民進黨市議員到監察院檢舉，下午又拿出2016年市府廉政委員會會議紀錄，影射北市府公務員圖利、放水台智光。民眾黨發言人戴于文駁斥，指這是惡意指摘的政治操作。

民進黨台北市議員洪婉臻指出，時任台北市長柯文哲2016年在台北市政府廉政透明委員會討論相關細節，但討論到台智光案前就先行離開，交由時任台北市副市長鄧家基主持，令廉政委員會質疑，因此最後決議暫不立案調查。

戴于文表示，台智光合約爭議，北市府提報廉政委員會討論，即使主持人提前離開，也有代理主持人，這完全不影響廉政委員會運作，議員用時任台北市長柯文哲提早離席，影射市府放水、操作黑箱，是不實指控。

戴于文指出，從廉政委員會逐字稿會議紀錄中，可見鄧家基會中多次提到，希望廉政委員能提出新的事證，立案調查郝龍斌任內簽訂的不合理合約，但當時委員會難以提出新事證。

戴于文譴責，這是惡意的政治操作，意圖將吹哨者柯文哲打成弊案主謀，藍綠兩黨應該先問自家議員是否曾護航台智光，呼籲市議員應拿出問政品質，提出具體的證據協助檢方調查台智光案，釐清案情，不要含沙射影，用潑髒水的方式問政，做賊喊抓賊。

柯文哲 民進黨

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