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網媒傳台防長邱國正之子召妓？台國安局：立案調查

記者洪哲政、屈彥辰／台北即時報導
台國防部長邱國正。（中央社）
台國防部長邱國正。（中央社）

網媒爆料疑似台灣國防部長邱國正在國安局任職的兒子涉及召妓，台國安局今天表示，已立案調查，將本毋枉毋縱原則，釐清案情，如涉違法，依法究辦。

邱國正兒子任職國安局，壹傳媒處理邱國正兒子涉黃的爆料新聞，都用「疑似」字眼。網媒刊出邱國正在辦公室的家人合照，也有邱子疑似其所拍手持健保卡證明身分的照片，以及數位應召女子宣傳資料，還有疑似其親寫的心得內容，宣稱有疑似超過20張與各應召女子的照片與數段性愛的影片等。

關於網媒的報導，經媒體向有關人士查證，都沒有得到證實。

國民黨立委王鴻薇今對此表示，是否有人覬覦國防部長，邱國正因而位子不保，為兒子之錯下台負責，耐人尋味；520將到而怪事頻發，是否代表民進黨內搶位子搶得太凶，此案因此被媒體披露？

王鴻薇說，國安局剛發生特勤少將在街頭擁吻女上校的違反軍紀事件，遭到外界質疑國安局軍紀鬆散，沒想到來一個更大條的，也是在國安局服役的國防部長邱國正之子，竟然發生了疑似去嫖妓且染黃的事件，甚至被媒體掌握關鍵照片，據說連影片都有，再度顯示國安局的相關人員可能有軍紀鬆散的問題。

國防部 健保 國民黨

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