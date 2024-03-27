從繁花到麻辣燙 台灣的「大陸熱」會不會是限量款？

大陸央視旗下新媒體「日月譚天」表示，兩岸文化相通、同胞相親，台灣內的「大陸熱」不會是一時的「限量款」。圖為大陸電視劇《繁花》今年初在台灣掀起熱議。（圖／取自《繁花》微信公眾號）

從去年大陸兒歌「挖呀挖」、抖音舞曲「科目三 」在台爆紅，到今年陸劇「繁花 」、甘肅 天水麻辣燙在台掀起熱議，大陸國台辦都有作出回應，稱兩岸融合發展過程出現新的文化交流現象，而歸根到底，是因為「兩岸一家」。大陸央視旗下新媒體「日月譚天」27日進一步刊文表示，兩岸文化相通、同胞相親，島內（指台灣）的「大陸熱」不會是一時的「限量款」。

這篇文章表示，繼年初的「繁花」之後，「與鳳行」、「小日子」等大陸熱播劇最近在台灣備受追捧。電視劇之外，甘肅天水麻辣燙、「新中式」、大陸高校2024港澳台聯合招生活動等接連引發關注。台灣「大陸熱」持續升溫。

文章表示，上述現象級陸劇被台灣輿論稱為「新社交貨幣」，引起「文化共鳴」。而從大陸吹進台灣的「新中式」風潮，則在服飾，以及如天水麻辣燙、螺螄粉、酸菜魚等大陸美食上可見。而大陸文化軟實力的大幅提升，以及兩岸同胞之間發乎親情的雙向奔赴，更助燃了台灣的「大陸熱」。

中國社科院台灣研究所副研究員任冬梅認為，這些現象的根源在於兩岸擁有共同的文化根脈、相同的價值觀念和相通的人文情感，文化的親近性與生俱來，共情共鳴自然發生。

任冬梅續指，近年大陸在資金、人才、內容、創新能力等方面都有了質和量的飛躍，成為華語文化圈的引領者，台灣引進大量大陸製作的電視劇、紀錄片和綜藝節目等，也都受到「追捧」，「可以說『華流』在島內成為『頂流』」。

文章還稱，大陸全方位的發展進步讓台灣民眾特別有感，持續助燃「大陸熱」。文章列舉包含大陸領先世界的高鐵速度、航空航天科技成就以及港珠澳大橋等耀眼的「超級工程」等，稱引起台灣輿論的讚嘆。並引述多位受訪的台青表示，「要當中華民族偉大復興的參與者，共同建立好我們自己的家園」。

文章最後說，可以肯定，兩岸一家親、文化通人心，島內的「大陸熱」不會是一時的「限量款」，還會隨著兩岸交流交往、融合發展不斷擴大深化而持續升溫。