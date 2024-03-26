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挪公款幫孫道存照顧嫩妻 太電總座孫道亨7.8萬交保

記者張宏業／台北即時報導
太電總經理孫道亨被檢方交保250萬元。（記者張宏業／攝影）
太電總經理孫道亨被檢方交保250萬元。（記者張宏業／攝影）

台灣已故太平洋電線電纜公司前董事長孫道存，涉於入監服刑期間，交代擔任總經理的胞弟孫道亨，要照顧他的嫩妻吳逸萍，孫道亨與董事長苑峻唐共謀，以太電名義贈送郵政禮券，另挪用公款租用高級車及兩個司機，圖利吳女私人花用；調查局發現，孫道亨藉此掏空太電近千萬公款，26日搜索約談孫道亨到案，另約談吳女作證，台北地檢署漏夜複訊後，依違反證交法命孫道亨250萬元（約7.8萬美金）交保。

同案約談的太電前總務部經理林世章30萬元（約9400萬美金）交保、董事長室特助馮小容、吳逸萍訊後請回。苑峻唐目前偵訊中。

孫道存曾是商界風雲人物，女兒孫芸芸更是微風董娘，他與太電前財務長胡洪九掏空太電資產2百億元，被依偽造文書罪判刑3年，之後又被控侵占太平洋網球基金會1.2億元，被依侵占罪判刑1年6月，法院定應執行刑，2021年入監，後來罹患惡性腫瘤病況惡化，獲保外就醫，同年11月病逝。

據調查，孫道存入獄期間，擔心相差32歲的嫩妻吳逸萍沒錢花用，交代孫道亨要好好照顧，孫道亨與苑峻唐合謀購買郵政禮券，按月給付供吳女花用，另用公款租賓士及 ALPHARD保母車給吳女代步，還搭配司機隨時待命，全案是有老臣不願意核銷經費被排擠，透過立委向調查局檢舉才曝光。

孫道存生前曾欠稅超過1億元，差點遭行政執行署管收，當時孫在2小時內就籌到錢繳清欠稅，號稱「最窮有錢人」。孫道存欠稅期間與嫩妻吳逸萍悠閒逛微風廣場，被本報攝影記者獨家直擊，讓這段「爺孫戀」曝光。

太電董事長苑竣唐偵訊中。（記者張宏業／攝影）
太電董事長苑竣唐偵訊中。（記者張宏業／攝影）

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