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台北寶林茶室點素炒粿條致死？ 醫師懷疑恐是米酵菌酸惹禍

記者李青縈／台北即時報導
疑捲入食安風波，台北市信義區遠百A13「寶林茶室」餐廳，日前因民眾用餐後出現身體不適，送醫後不治，26日現場未營業並拉起紅龍，貼出公告「3/26~27本店27日消毒施工，暫停營業一日」。記者曾學仁／攝影
疑捲入食安風波，台北市信義區遠百A13「寶林茶室」餐廳，日前因民眾用餐後出現身體不適，送醫後不治，26日現場未營業並拉起紅龍，貼出公告「3/26~27本店27日消毒施工，暫停營業一日」。記者曾學仁／攝影

北市信義區知名素食餐廳寶林茶室信義A13疑似捲入食安疑雲，2名新北民眾3月22日前往用餐後，出現嘔吐、腹痛等不適症狀，緊急就醫，其中一名39歲男子送醫不治。據了解，該名個案送馬偕醫院後呈現嚴重敗血性休克，經搶救後不治。

台北市衛生局表示，3月24日中午接獲新北市衛生局通報，有2位民眾3月22日中午前往寶林茶室用餐，食用素食炒粿條、香蘭葉飲料後，當天晚間8點、10點陸續出現嘔吐、腹瀉、腹痛等症狀。其中一人3月23日至新北市立聯合醫院三重院區就醫後，轉院至台北馬偕醫院就醫不治，另一人24日至診所就醫，症狀輕微，就醫後返家，澄清非外傳病危。

據了解，該名個案送至急診時，一開始並未發現是中毒反應，病人表現嚴重敗血症導致多重器官衰竭，使用呼吸器等全力救治仍然不治。

不具名醫師透露，推測個案可能是米酵菌酸（Bongkrekic Acid）毒素導致。米酵菌酸過往導致中國地區涼拌木耳、河粉等中毒事件，只要有1mg毒素就可能致命，來源保存不當的發酵米及米類製品（如河粉），毒素會癱瘓粒線體。

然而，該醫師表示，因為米酵菌酸為毒素，非細菌，透過分泌物、糞便培養等檢驗恐怕不會有結果。若為米酵菌酸中毒在我國並不常見，然而即使食物煮熟，也不一定就可以避免中毒，溫度不夠高的話，毒素仍可能留存在食物中。

馬偕醫院表示，醫院若發現民眾有疑似食物中毒事件，會依法向衛生局通報，至於調查責任不在醫院，本院基於病人隱私個資保護，亦不會針對特定病人或事件進行說明。

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