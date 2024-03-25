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台智光案蔣萬安解除柯市府警局專約 查有無「內神通外鬼」

台灣新聞組／台北電
台智光案引發前後任首都市長戰火，現任市長蔣萬安（右）、前任市長柯文哲（左）隔空交火。（報系資料照）
台智光案引發前後任首都市長戰火，現任市長蔣萬安（右）、前任市長柯文哲（左）隔空交火。（報系資料照）

台北市警用監視器傳輸費專約案因議員陳重文涉弊遭收押，引爆前後任市長柯文哲、蔣萬安連日隔空交火。蔣萬安昨天宣布將解除柯市府任內市警局2017年與廠商台智光訂下的高費率專約，並清查有無外界質疑的「內神通外鬼」等情事，全面檢視市府各局處和台智光的合約。蔣萬安強調，「我現在就來做困難的事」。

針對藍綠議員質疑，柯文哲任內訂定三Ｍ月租費用2200元(台幣，下同)、卻查無議價書面紀錄，蔣萬安昨證實市府確實沒查到議價過程資料，只有看到通過費率的會議紀錄。至於解約金多高？是否一併解除前市長郝龍斌任內簽訂的母約？蔣萬安僅表示，現階段認定柯市府2017年與廠商簽訂的市警局專案費率合約有爭議，所以啟動終止該合約的費率協議。

蔣萬安表示，除市警局標案，市府有多個局處標案由台智光承包，市府會全面清查該怎麼做就怎麼做。他說，上任至今接手很多案子就是好好面對、設法解決。外界解讀柯文哲為台智光案在臉書回嗆副市長李四川、批蔣市府推諉卸責，是否劍指2026、2028選舉？蔣只說，「我們面對問題、解決問題」。

最早揭露台智光案的民進黨市議員林世宗說，全案爭議最大是月租費率，市府簽約要求台智光資費要比其他廠商低百分之七，但柯文哲任內卻未邀請其他業者議價，導致報價不斷攀高。

「把柯文哲市長任內簽的不平等條約廢掉，才是捍衛北市權益的作法。」國民黨市議員游淑慧表示，外界認為當年柯市府核定的月租費不合理，蔣市府解除合約的目的，就是要重新檢討更適宜的價格，是捍衛市民權益的根本之道。

民眾黨北市議員陳宥丞轟蔣萬安「假解約、真害怕。」他說，蔣萬安為轉移焦點，拿2017年早已履行的合約來解約，模糊焦點，應該也把自己上任後與台智光簽訂的開口契約一併解約，更須說清楚為何不敢解除郝龍斌簽的原始母約？北市府副發言人郭音蘭回擊，「如果母約真的有問題，柯文哲執政八年，為何不廢除母約？」

12年前，當時網路發展不如現在，前市長郝龍斌想引進業者投資，與台灣智慧光網公司簽訂光纖合約，要求業者提供低於市價的費率，以免被獨大的中華電信綁住。郝龍斌簽下BOT長約，隨議員陳重文涉弊浮上檯面，北市警用監視器傳輸費案的真相逐一解凍。

柯文哲怪罪現任市長蔣萬安讓預算暴增9000萬元，但柯文哲卻忘了，專約是在他任內拍板，任內質疑議會藍綠聯手勾結財團Ａ錢卻也無法妥善處理，批前任、罵後任，柯文哲八年任內不僅沒清查全案是否涉弊，甚至被發現未曾找其他業者議價就與台智光簽定市警局專約，後來對議員附帶但書的預算案有意見而提起覆議案也草草了事。

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柯文哲 預算 投資

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