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黃國昌不滿被插話離場 柯建銘：應做心理素質調整

中央社台北25日電
民進黨團總召柯建銘。記者胡經周／攝影
民進黨團總召柯建銘。記者胡經周／攝影

台灣立法院會15日發生總質詢風波，立法院長韓國瑜今天邀集黨團協商，但在討論精進方案時，民眾黨團總召黃國昌不滿民進黨團總召柯建銘插話，憤而離場。柯建銘受訪說，他是提案人，因此做補充說明，黃國昌應該做一些心理素質調整。

立法院會15日下午施政總質詢，進行經濟組個人質詢，因有立委改書面質詢，影響後續質詢立委未能趕到議場質詢，進而導致議程結束。

韓國瑜今天邀集黨團協商，歷經1小時左右討論，朝野對於是否恢復當天立委的質詢權各自表述意見，雖未達成共識，但氣氛還算和諧。

不過在協商結束前，為避免日後有類似情形發生，各黨團代表討論相關精進方案時，台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌說明要與黨團成員討論，也提到一些執行層面問題；但在過程中，他不滿民進黨立法院黨團總召柯建銘插話，拉高分貝指柯建銘不尊重人後，憤而離場。

柯建銘會後接受媒體聯訪指出，剛剛的朝野協商有直播，全國民眾都在看，要盡量維護立委的質詢權，而且今天也不談過去，要談未來如何改進比較重要，希望把遊戲規則訂定清楚。

對於黃國昌指控插話，柯建銘說，因為他是提案人，所以進行相關說明，沒想到黃國昌就暴跳如雷，「我做補充說明有這麼嚴重嗎」，但黃國昌一路罵著他離開會場，這真的很可惜，黃國昌應該做一些心理素質的調整。

參與協商的民進黨團幹事長吳思瑤受訪指出，希望透過今天的黨團協商解決3件事情，分別是釐清15日當天真相，及各黨團一起發揮智慧解決問題，最後就是慎防未來發生類似意外事件，針對未來的議事規則，找出大家都能接受的精進方向；不過，黃國昌的情緒管理出問題，甩頭走人，但大家也不意外，也不是新鮮事。

民進黨 韓國瑜

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