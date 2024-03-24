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柯文哲反批台北副市長「鬼扯」 雙方隔空交戰

記者李宗祐／嘉義即時報導
民眾黨主席柯文哲（左）到嘉義市出席活動，對於台智光案再度反擊北市副市長李四川說法。（記者李宗祐／攝影）
民眾黨主席柯文哲（左）到嘉義市出席活動，對於台智光案再度反擊北市副市長李四川說法。（記者李宗祐／攝影）

台北市議員陳重文涉監視器弊案被收押，讓台智光爭議持續擴大。副市長李四川昨在臉書發文指柯文哲任內沒把與台智光的母約解掉、還明定3M（Ｍbps，每秒百萬位元）的費率月租費2200元（新台幣，下同，約71美元）。柯文哲今到嘉義市受訪再回擊，蔣市府為何要配合廠商「全部」改為3M、同樣費率為何多9000萬元預算才是問題，「錯就錯了，還鬼扯什麼費率是我訂的」。

柯文哲說，這件事情已經鬧很多天，如果有錯改掉就好，他只要問幾個問題，第一，國民黨為什麼不敢開臨時會，如果是坦蕩蕩，覺得沒問題，那就去議會接受質詢；第二，費率是他訂的沒有錯，為什麼同樣的費率柯文哲預算是4.6億元，蔣萬安變5.5億元、多9000萬元？第三點，台北市政府1萬多支攝影機是應該全部用3M傳輸呢？還是如果2M可以解決就用2M、3M有需要才用3M？這很清楚，今天問題不是費率，「問題是為什麼你要全部用3M」。

柯文哲再說，這個合約是前市長郝龍斌簽的，一簽就25年，他當時就覺這約以後恐會出問題，但一個法治國家不能說覺得以後會有問題就停掉，只能盡他最大力量去監督，所以這約是國民黨簽的。

柯文哲解釋，當時市議會增加台智光費用，是國民黨加民進黨去增加但書，他提出覆議，被國、民黨兩黨駁回，他大動作開記者會，且要離開台北市政府最後1分公文寫「財團勾結議會，詐取國家財產，惡行惡狀必須遏止」，寫成這樣指出但書是違反道理的、請下任政府造處理，而蔣萬安說但書是議會做出的，但問題是，「你為何要配合議會的但書，為何要配合廠商的要求，而且是不合理的要求，把所有台北市攝影機都改成3M，才是今天問題所在」。

柯文哲認為，「錯了就錯了，檢討就好了，我也沒去多講什麼，不要再鬼扯了！」當時郝龍斌定的時候沒有3M，是後來按照母約裡面費率規則再去訂定，一開始2800元、他在任時議價到2200元，費率是他訂的沒錯，但「相同費率我是4.6億元，為何你是5.9億元，多了9千萬，為何你要把台北市政府所有攝影機全部改為3M傳輸速率」，而且顧問公司有做報告說不需要全改成3M，他還親自主持專家會議。

柯文哲又重複說「今天為何要配合廠商全部改為3M？所以我為何不高興，錯就錯了，還鬼扯什麼費率是我訂的，同樣費率你為何要多9千萬，這才是問題」。

媒體再追問柯文哲在李四川臉書留言，黝暗酸柯沒有在解決問題；柯文哲說，他還是那個態度，錯了就錯了，蔣萬安今天不敢出來，派人出來，但合約是郝龍斌定的，台灣還是法治國家，他也不能說看這約以後會有問題就停掉。

柯文哲建議，這次台智光被查到疑似行賄，就用這理由停掉，不過他也要告訴李四川，當年在台北市政府內有做過兵棋演習，如果把台智光網路停掉，新的電信公司要來接，台北這1萬多支攝影機是有空窗期的，這除非是雙方合意解約都願意配合，「我跟你講，簡單的事我早就做掉了，哪裡輪到你李四川」。

民眾黨主席柯文哲（左二）到嘉義市出席活動，對於台智光案再度反擊北市副市長李四川說...
民眾黨主席柯文哲（左二）到嘉義市出席活動，對於台智光案再度反擊北市副市長李四川說法。（記者李宗祐／攝影）

柯文哲 國民黨 預算

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