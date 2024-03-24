蕭美琴低調訪問歐洲一周 今順利返台

台副總統當選人蕭美琴(右)在結束美國訪問後成後訪問歐洲，應歐洲智庫邀請，訪問捷克、波蘭及立陶宛等中東歐國家。左為捷克參議院議長韋德齊。(圖／取自X平台)

台灣副總統當選人蕭美琴日前低調訪問美國，並在美國行之後訪問歐洲，先後訪問歐洲議會、捷克、波蘭、立陶宛。據了解，蕭美琴於3月17日抵達歐洲，已在今日返台。

蕭美琴在就任副總統之前低調訪問歐洲。捷克參議院 議長韋德齊（Miloš Vystrčil）日前在X平台上發布與蕭美琴談話的照片，才揭露蕭美琴的行程。

其實，「華爾街 日報」早前即揭露，前駐美代表蕭美琴低調赴美訪問，打包當時為投入選戰而留下的行李，期間並有會見美方官員的計畫，而行程遠比過去低調，則是台美有默契，不希望激怒中國。民進黨中央當時則指出，蕭美琴此趟赴美是私人行程。

有知情人士指出，蕭美琴與美方溝通無礙，此行確實偏向個人行程，包括探望母親等；除此之外，蕭美琴計畫與美國官員會面，則有可能是詢問美方對外交部長、國安局長等人選的意見，同時建立台美之間未來的聯繫、對話窗口。

而台灣副總統當選人就職前訪問美國已有前例，包括副總統賴清德 於2020年2月當選副總統後，也曾在就職前以個人身分出席在美國華府舉行的全美祈禱早餐會。

至於蕭美琴在訪問美國後，繼續以私人身分訪問歐洲數國首都，但具體地點始終不明，直到韋德齊公告蕭美琴抵捷克演講，才意外曝光，而她於3月17日抵達歐洲，並於3月23日返台，據了解，蕭美琴已在今日抵台，台外交部才對外公布蕭美琴的歐洲行程。