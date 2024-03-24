我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

中國下令政府部門 逐步淘汰英特爾與超微處理器

柯文哲、蔣萬安大戰 國民黨議員酸柯「政壇吸血鬼」

記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧。(本報系資料照)
國民黨北市議員游淑慧。(本報系資料照)

警用監視器弊案，引發台北市前後任市長柯文哲、蔣萬安大戰，北市副市長李四川點出最大問題在「費率」，不是柯文哲講的「速率」。國民黨北市議員游淑慧今在臉書貼文說，柯文哲從前市長郝龍斌到蔣萬安、從民進黨到國民黨「重施故技」，卸任了還能操作「第六案」（先前柯查「五大案」），並酸柯文哲「踩死別人往上，吸別人養分壯大自己的政壇吸血鬼」。

游淑慧說，首先，柯文哲一直說郝龍斌和台智光簽25年的長約來誤導大家。「這句話我聽到真的很想罵髒話」，因郝龍斌跟台智光簽的是BOT案，「BOT、BOT，不是租用契約。」

游也點出柯文哲任內的簽的BOT案，柯自己把內科精華地段6400多坪，BOT簽給宏匯集團50年，卻要說別人的BOT就是官商勾結，「請問柯文哲任內把士北科兩塊超精華土地，地上權租給吳欣盈家族50年，有避嫌嗎？」

游淑慧說，台智光先出資幫市府布建光纖網路系統，概念有點像，「中華電信到你家拉好網路線，如果你反悔不租，也要付拉線工程費用，要不然租滿幾年，就不用拉線費用」，她並批評柯文哲當了8年市長的人，不要這樣「愚民」，BOT案25年，很長嗎？

游嘆，不管是10年前的五大案，到現在的台智光，她一直是那個和柯文哲辯得聲嘶力竭的人。也因此走上民代這個工作，但也是感覺是哪個最無力的人，因為她知道講得再清楚、再有道理，可能都沒用，因為聲量不如柯文哲、講話沒柯文哲敢。

游淑慧再嘆，看著柯文哲從羞辱郝龍斌、到現在又要故技重施弄蔣萬安，一路踩著別人、墊高自己，卻有這麼多追隨者，「天啊！」

柯文哲 國民黨 臉書

上一則

美通過2024年度撥款法 台外交部：具體行動重視台海安全

下一則

蕭美琴低調訪問歐洲一周 今順利返台

延伸閱讀

監視器爭議 柯文哲蔣萬安激烈交鋒

監視器爭議 柯文哲蔣萬安激烈交鋒
隔空開戰 李四川不忍了 6字親回柯文哲留言

隔空開戰 李四川不忍了 6字親回柯文哲留言
柯文哲：綠電吃飽 台電虧慘 全民埋單

柯文哲：綠電吃飽 台電虧慘 全民埋單
重磅快評／流量王變流浪王 柯文哲小草宛如牆頭草

重磅快評／流量王變流浪王 柯文哲小草宛如牆頭草

熱門新聞

CNN報導，台積電海外擴廠面臨人才短缺、東西文化差異等重大挑戰。路透

CNN走訪台積電工廠內部 讚台灣人才是其秘密武器

2024-03-23 15:54
男子朝同居女友的4名女兒接連硬上、指侵及逼口交，法院依加重強制性交、兒少性剝削等367罪，一共判他15年。示意圖。（本報資料照片）

台4姊妹遭母男友性侵 命含冰淇淋逼口交硬上362次

2024-03-23 20:38
總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）被控與隨扈不倫戀，花蓮地院昨判賠。圖／本報系資料照片

台總統府前發言人不倫戀判賠 人夫隨扈痛訴「活在地獄」

2024-03-20 15:19
高雄前立委王世雄7年前赴中國接受換肝手術，整體花費約800萬元(約26萬美元)，他身上有著一名28歲年輕人「新鮮的肝」，卻不敵胰臟癌考驗，病逝高雄長庚醫院。(本報資料照)

出身高雄世家 台前立委王世雄癌逝 憾未把父骨灰帶回台

2024-03-21 10:24
彰化縣女子林姝妤（左）夥同父母一家人誘出張姓男友殺害棄屍，最高法院判林女無期徒刑定讞。（圖／翻攝自林女臉書）

蛇蠍酒女全家動員…誘殺男友棄屍盜領15萬美元 判無期

2024-03-21 11:08
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在公司GTC大會上，介紹最新產品。 美聯社

黃仁勳自誇優秀「台灣大使」強調台灣處於AI革命中心

2024-03-23 11:26

超人氣

更多 >
「穿名牌拿新款手機」亞裔女非法入美尋求庇護惹議

「穿名牌拿新款手機」亞裔女非法入美尋求庇護惹議
公媳都是抗癌戰士 英王查理術後穿晨袍蹣跚走到凱特病房暖心探望

公媳都是抗癌戰士 英王查理術後穿晨袍蹣跚走到凱特病房暖心探望
AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數
CNN走訪台積電工廠內部 讚台灣人才是其秘密武器

CNN走訪台積電工廠內部 讚台灣人才是其秘密武器
接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸