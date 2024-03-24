美通過2024年度撥款法 台外交部：具體行動重視台海安全

拜登總統簽署「2024會計年度綜合撥款法」，其中包括提供台灣對外軍事融資無償軍援，以及將台灣納入優先改革軍售流程等，台外交部表示感謝。(路透)

拜登 總統於23日簽署「2024會計年度綜合撥款法」，完成法案的立法程序，為支持台灣的各項措施及倡議注入財政資源，其中包括提供台灣對外軍事融資 無償軍援，以及將台灣納入優先改革軍售流程等，台外交部表示感謝美國國會，和美國政府以具體行動表達對台美關係，和對台海安全的重視。

台外交部指出，「2024會計年度綜合撥款法」在近年強勁與台灣深化交流動能上更進一步，包括明文提供台灣不少於3億美元「對外軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF）無償軍援、在國防部「國際安全合作計畫」項下指定超過2600萬美元用於與台灣合作、延續核撥不少於400萬美元「全球合作暨訓練架構」（GCTF）預算 、納入優先改革軍售流程以加速對台灣軍備交付，以及支持台灣國際參與等。

台外交部感謝美國國會跨黨派友人及拜登政府，再次透過立法具體行動展現對台美全方位夥伴關係的支持及對台海安全的重視，為提升台美安全合作、強化台灣整體防衛韌性及拓展台灣國際空間提供多元且具體的政策工具並挹注經費。

此外，台外交部表示，白宮先前提出的「2025會計年度預算」單獨匡列對台軍援預算項目，本次「2024會計年度綜合撥款法」也單獨核撥對台FMF軍援預算，彰顯美國行政部門及國會跨黨派對強化台灣自我防衛能力及台海與印太區域穩定的高度共識。

台外交部說，政府將持續依據國家整體政策，推動國防相關改革、強化自我防衛能力、以及與美國密切協調合作，逐步推動各項友台條文的落實，深化台美全方位夥伴關係，並善盡區域成員的責任，共同維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。