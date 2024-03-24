我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

中國下令政府部門 逐步淘汰英特爾與超微處理器

美通過2024年度撥款法 台外交部：具體行動重視台海安全

記者陳熙文／台北即時報導
拜登總統簽署「2024會計年度綜合撥款法」，其中包括提供台灣對外軍事融資無償軍援，以及將台灣納入優先改革軍售流程等，台外交部表示感謝。(路透)
拜登總統簽署「2024會計年度綜合撥款法」，其中包括提供台灣對外軍事融資無償軍援，以及將台灣納入優先改革軍售流程等，台外交部表示感謝。(路透)

拜登總統於23日簽署「2024會計年度綜合撥款法」，完成法案的立法程序，為支持台灣的各項措施及倡議注入財政資源，其中包括提供台灣對外軍事融資無償軍援，以及將台灣納入優先改革軍售流程等，台外交部表示感謝美國國會，和美國政府以具體行動表達對台美關係，和對台海安全的重視。

台外交部指出，「2024會計年度綜合撥款法」在近年強勁與台灣深化交流動能上更進一步，包括明文提供台灣不少於3億美元「對外軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF）無償軍援、在國防部「國際安全合作計畫」項下指定超過2600萬美元用於與台灣合作、延續核撥不少於400萬美元「全球合作暨訓練架構」（GCTF）預算、納入優先改革軍售流程以加速對台灣軍備交付，以及支持台灣國際參與等。

台外交部感謝美國國會跨黨派友人及拜登政府，再次透過立法具體行動展現對台美全方位夥伴關係的支持及對台海安全的重視，為提升台美安全合作、強化台灣整體防衛韌性及拓展台灣國際空間提供多元且具體的政策工具並挹注經費。

此外，台外交部表示，白宮先前提出的「2025會計年度預算」單獨匡列對台軍援預算項目，本次「2024會計年度綜合撥款法」也單獨核撥對台FMF軍援預算，彰顯美國行政部門及國會跨黨派對強化台灣自我防衛能力及台海與印太區域穩定的高度共識。

台外交部說，政府將持續依據國家整體政策，推動國防相關改革、強化自我防衛能力、以及與美國密切協調合作，逐步推動各項友台條文的落實，深化台美全方位夥伴關係，並善盡區域成員的責任，共同維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

預算 拜登 融資

上一則

蕭美琴歐洲行 應邀訪問歐洲議會

下一則

柯文哲、蔣萬安大戰 國民黨議員酸柯「政壇吸血鬼」

延伸閱讀

維繫關係 傳美國財政部長葉倫4月再訪中國

維繫關係 傳美國財政部長葉倫4月再訪中國
新聞眼／封殺TikTok 他們何去何從

新聞眼／封殺TikTok 他們何去何從
川普說若11月敗選 將血洗美國

川普說若11月敗選 將血洗美國
總統初選提前投票 華埠投票站冷清

總統初選提前投票 華埠投票站冷清

熱門新聞

CNN報導，台積電海外擴廠面臨人才短缺、東西文化差異等重大挑戰。路透

CNN走訪台積電工廠內部 讚台灣人才是其秘密武器

2024-03-23 15:54
男子朝同居女友的4名女兒接連硬上、指侵及逼口交，法院依加重強制性交、兒少性剝削等367罪，一共判他15年。示意圖。（本報資料照片）

台4姊妹遭母男友性侵 命含冰淇淋逼口交硬上362次

2024-03-23 20:38
總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）被控與隨扈不倫戀，花蓮地院昨判賠。圖／本報系資料照片

台總統府前發言人不倫戀判賠 人夫隨扈痛訴「活在地獄」

2024-03-20 15:19
高雄前立委王世雄7年前赴中國接受換肝手術，整體花費約800萬元(約26萬美元)，他身上有著一名28歲年輕人「新鮮的肝」，卻不敵胰臟癌考驗，病逝高雄長庚醫院。(本報資料照)

出身高雄世家 台前立委王世雄癌逝 憾未把父骨灰帶回台

2024-03-21 10:24
彰化縣女子林姝妤（左）夥同父母一家人誘出張姓男友殺害棄屍，最高法院判林女無期徒刑定讞。（圖／翻攝自林女臉書）

蛇蠍酒女全家動員…誘殺男友棄屍盜領15萬美元 判無期

2024-03-21 11:08
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在公司GTC大會上，介紹最新產品。 美聯社

黃仁勳自誇優秀「台灣大使」強調台灣處於AI革命中心

2024-03-23 11:26

超人氣

更多 >
「穿名牌拿新款手機」亞裔女非法入美尋求庇護惹議

「穿名牌拿新款手機」亞裔女非法入美尋求庇護惹議
公媳都是抗癌戰士 英王查理術後穿晨袍蹣跚走到凱特病房暖心探望

公媳都是抗癌戰士 英王查理術後穿晨袍蹣跚走到凱特病房暖心探望
AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數
CNN走訪台積電工廠內部 讚台灣人才是其秘密武器

CNN走訪台積電工廠內部 讚台灣人才是其秘密武器
接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸