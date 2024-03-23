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台4姊妹遭母男友性侵 命含冰淇淋逼口交硬上362次

記者曾健祐／台中即時報導
男子朝同居女友的4名女兒接連硬上、指侵及逼口交，法院依加重強制性交、兒少性剝削等367罪，一共判他15年。示意圖。（本報資料照片）
男子朝同居女友的4名女兒接連硬上、指侵及逼口交，法院依加重強制性交、兒少性剝削等367罪，一共判他15年。示意圖。（本報資料照片）

台中1名工人和單親媽媽交往時，竟因性慾無法滿足就朝她4名國中、國小女兒下手，以握有媽媽不利證據連日對4姐妹硬上，還強令女童用「含冰淇淋方式」幫他口交性侵達362次，檢方起訴求刑30年，法院以男子坦承，依強制性交、兒童及少年性剝削防制條例等367罪一共判他15年，可上訴。

檢警調查，男子和單親媽媽2022年4月認識交往，女子將4名女兒接連帶到男子前後於梧棲、大肚的租屋處同住，未料男子竟因性慾無法滿足，竟將狼爪伸向4名未成年少女、女童。

檢警查出，男子2022年5月31日起在梧棲租屋處以持有單親媽媽不利證據為由，要求大女兒替他口交並指侵，過程甚至拍照，2個月內每天都硬上至少45次；同年7月31日起，接連在梧棲、大肚租屋處，繼續對大女兒硬上、強拍不雅照，且僅有在對方生理期時才停止，下手多達177次。

男子還曾強壓大女兒頭逼口交硬上1次、趁她洗澡時逼迫開視訊偷截圖3次，還曾不滿她交男友，就持剪刀攻擊少女害她頭、臉及腳部有戳刺傷。

檢警發現，男子也以1周2次頻率，分別對二女兒、三女兒指侵及強壓頭逼口交，分別下手68次、68次，也曾對二女兒佯稱其下體有髒東西，就強脫她褲子拿手機拍攝1次。

另外，男子就連當時僅國小的小女兒也不放過，2023年1至3月間在大肚租屋處時，強令女童以「含冰淇淋方式」幫他口交，女童因為懼怕不敢違抗，受害3次。

直到二女兒2023年6月向學校老師反應遭施暴、家中姐妹都被性侵等，檢警接獲校方通報，同年6月16日搜索男子住處查扣手機才曝光。

台中地院審理時，男子均坦承不諱，與4名少女、女童證詞大致相符；法院發現，男子曾在母女報警後，還傳「什麼事情我沒在怕的」、「妳媽媽的把柄在我手上」，「這次我敢跟你們玩大一點」等錄音訊息。

大女兒證稱，男子長期說要陷害媽媽，她才不得已在洗澡時和男子視訊，根本也不知道被截圖，二女兒、三女兒也說每周都會被男子性侵，或被叫去房間逼口交。

法院審酌，男子為滿足私慾對4名少女、女童性侵，考量他坦承、國中畢業程度，經濟貧寒等，也認為檢方求刑30年過重，審理後依加重強制性交、兒少性剝削等367罪，一共判他15年。

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