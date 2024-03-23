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18萬元史上最高價名片 是喬布斯簽名的這一張

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占約半數

CNN走訪台積電工廠內部 讚台灣人才是其秘密武器

編譯陳律安／綜合外電
CNN報導，台積電海外擴廠面臨人才短缺、東西文化差異等重大挑戰。路透
CNN報導，台積電海外擴廠面臨人才短缺、東西文化差異等重大挑戰。路透

台積電成為舉世關注的科技公司，美國有線電視新聞網（CNN）在辛苦歷經兩年接洽後，終於如願進入到台積電廠內進行採訪。台積電董事長劉德音表示，台灣的人才就是台積電的秘密武器；人資長何麗梅則透露，台積電在美國的人力管理將依當地文化做調整。

CNN的報導以「全世界最機密科技公司內部」、「罕見曝光：台灣晶片製造成功的背後秘密武器」為題，指出台積電為了因應海外擴廠需求，改變其人才訓練方式，但同時面臨兩大挑戰：人才短缺和東西文化差異。

談到台灣的人才，劉德音接受CNN受訪時表示：「從外面來看，顯然是奇蹟。處處都要利用他們的長才，而不是複製別人的長才。」他說，「這是我們試圖找出的方程式。」

CNN報導說，以往採取學長學弟制訓練新進人員的台積電，在三年前於台中成立了新人訓練中心，如今成為其布局全球的關鍵。現在所有新進工程師都必須在台積電新人訓練中心受訓八周。

關於台積電正在美國、日本德國建設新廠，台積電人力資源資深副總經理何麗梅說：「在每座新建晶圓廠的營運初期，我們必須從台灣帶來特定比率人力。在上線多年後，我們希望逐步減少外派人數，增加當地人力。」

何麗梅也說，缺少人才是台積電所面臨的其中一項主要挑戰。她表示，全球半導體人才相當稀少，「如果我們在全球擴展，真的必須擴大人才庫」。她說，台積電目前全球雇員數約7.7萬人，在幾年內將衝上10萬人。

中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈說，台灣的員工很習慣加班以及隨時待命，其他地方的員工未必如此，「幾個世代以來，台灣、日本等部分東亞國家都盛行這種工作文化」，但若要移植到美國和德國，就會造成問題。

何麗梅則說，當台積電在全球擴廠時，也正學習如何在世界各地用不同且有效率的方式管理團隊，「我們必須依當地的方式做出調整，為社會所接受。有些在台灣能做的，在其他地方不能做。我們在台灣的管理方式無法整套照搬，在美國，我們必須依當地文化做調整。」

她說：「台灣人願意聽從指示，但我想在美國，你必須用他們熟悉的方式解釋原因。」

台積電 德國 日本

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