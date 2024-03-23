黃仁勳自誇優秀「台灣大使」強調台灣處於AI革命中心

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在公司GTC大會上，介紹最新產品。 美聯社

輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳 最近參加矽谷一場台灣人士的聚會，他在台上致詞時，說自己是很棒的「台灣大使」，強調台灣正處於人工智慧（AI）、新工業革命的中心，邀請大家一起努力確保台灣這個重要地位，講好這個故事。最後，黃仁勳還以中文高喊：「台灣加油」。

黃仁勳說，「我們知道，這場新的工業革命、AI革命，台灣在中心」，「台灣所做的工作非常重要」。因為他很了解過去產業發展的歷史，大家必須為台灣慶祝。他請與會人士回到自己的公司做好準備，他幾個月以後會到台灣，期待與他一起述說故事。

黃仁勳感性提到輝達與台灣過去的故事，表示「台灣救了輝達。」他說，當年輝達研發RIVA 128這顆最複雜的晶片，需要有半導體的合作夥伴，必須有人來幫忙，「那時我們非常辛苦，我想必須找一家台灣公司來幫我」。黃仁勳回憶求助台積電 ，詼諧地提到自己先由美國打電話，但沒人接，他就改用寫信，「Morris（台積電創辦人張忠謀的英文名字）非常忙」。很多個月以後，張忠謀終於看到他的信，並且回電話給他。

黃仁勳大讚，自己因而找到了「台灣第一」的幫助。

他回顧輝達過去發展的歷程，提到當年做顯卡的公司都是自己製造產品，但輝達完全沒錢買DRAM等零件材料來製造。黃仁勳說，「所以我有了一個好點子」，「我們到台灣去吧！去拜託台灣的公司幫我們製造顯卡」。結果，輝達成了全球顯卡速度最快的公司。

黃仁勳強調，與台灣企業合作的故事裡，輝達的工作「很簡單」，就是：「創造技術，創造市場。」30年後的今天，跟一樣的公司、一樣的朋友、一樣的夥伴，輝達仍然做一樣的事，「創造技術，創造市場」，他非常感謝。