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賴清德參訪無人機國家隊 赫見零件「MADE IN CHINA」

台灣新聞組／台北電
總統當選人賴清德（圖右）22日參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，參觀由經緯科技研發的攻擊無人機，董事長羅正方（圖左）在旁解說。不過，現場展示能搭載輕型飛彈的無人機螺旋槳驅動馬達上有「MADE IN CHINA」字樣，頗為尷尬。（記者劉學聖／攝影）
總統當選人賴清德（圖右）22日參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，參觀由經緯科技研發的攻擊無人機，董事長羅正方（圖左）在旁解說。不過，現場展示能搭載輕型飛彈的無人機螺旋槳驅動馬達上有「MADE IN CHINA」字樣，頗為尷尬。（記者劉學聖／攝影）

總統當選人賴清德加快腳步掌握國防國安，昨啟動國防訪視行程，首站為南部防空相關單位。不過，賴昨參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，現場展示能搭載輕型飛彈的無人機螺旋槳驅動馬達，赫見「MADE IN CHINA」字樣。對此，藍白立委齊轟，無人機國家隊掉漆，且恐有資安疑慮；行政院長陳建仁則表示，這是最早期測試，現在已經做得出來，螺旋槳都有國產，不用大驚小怪、大做文章。

賴啟動國安交接 走訪軍事單位 

黨政知情人士表示，近期賴清德已在蔡英文總統安排下，參與例行的軍事會談及國安事務討論，以重大國政、國安事務運作無縫接軌為目標。賴清德昨在國防部長邱國正、國安會副秘書長劉得金、總統府副秘書長黃重諺陪同下，訪視國軍部隊。知情人士說，賴清德預計走訪的國防單位，包括戰略執行單位與指揮機構、作戰執行單位，重要軍事基地及國防科研單位等。

此外，在政府交接團隊規畫下，賴清德把握就任前的黃金時間，展開「信賴新政，穩健接棒」產業交流，而賴清德高度重視商用、軍用兩大領域無人機的軍民合作，「信賴新政，穩健接棒」產業交流第二站昨前進嘉義。

賴清德與台灣無人機業者交流時表示，無人機產業具雙重意義，在國防戰略方面，俄烏戰爭中可看到無人機扮演不對稱作戰重要角色，無人機也是重要先進產業，政府大力支持。

國際商用無人機零件 仰賴中國

但賴清德視察嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心，現場展示能搭載輕型飛彈的無人機螺旋槳驅動馬達上，竟出現「MADE IN CHINA」字樣。國家無人機隊廠商經緯航太表示，該款是與土耳其及英國合作開發的JACKAL（豹狼）無人機，目前國際使用的無人機零件仰賴中國，未來台灣要尋找替代的供應鏈來源，推動「非紅轉換」。

無人機國家隊成員台灣希望創新公司表示，目前全球商用無人機產業無關資安零組件馬達、電池等元件，因成本、市場等因素，大多需仰賴中國廠商供應，希望創新展演用無人機馬達、螺旋槳、電池等與資安及控制無關零組件，在無法取得MIT產品或非紅色供應鏈產品，在不影響資安、飛安、國安狀況下採用陸製產品，這是全球商用無人機產業的共同課題。

中小本土無人機 可達非紅零件

經緯董事長羅正方說，台灣過去兩年推動軍用商規無人機計畫，中小型的本土無人機，已經能達成百分百的非紅零件製造，同時陸續培植出無人機供應鏈，因此各國開始尋求與台灣合作共同開發。

產業人士透露，賴清德很重視商用、軍用兩大領域無人機的軍民合作，希望結合公部門跟民間社會的研發跟製造能量，鑑於地緣政治情勢與國際市場去中化趨勢，軍用無人機的資安品質與「非紅產業鏈」成為重要議題。

國民黨立委徐巧芯昨質詢指出，蔡總統去年視察無人機時，還很開心說終於做到所有器材都是台灣製造，結果這次賴清德視察卻發現驅動馬達是中國製。民眾黨立委林憶君質疑，這款無人機的馬達肉眼可見，但無人機內還有很多看不見的零組件，呼籲驗收時千萬要仔細檢查，是否還有零組件是中國製。

陳建仁答詢表示，「不要大驚小怪、不需要大做文章」，廠商自己都說了，是在測試，且現在台灣已經可以自己生產，未來展覽時會讓廠商提高警覺；發生這件事後很多廠商不會再使用了，因為已經有國產了。

總統當選人賴清德22日參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，參觀由經緯科技研發的攻...
總統當選人賴清德22日參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，參觀由經緯科技研發的攻擊無人機，董事長羅正方在旁解說。不過，現場展示能搭載輕型飛彈的無人機螺旋槳驅動馬達上有「MADE IN CHINA」字樣（圖），頗為尷尬。（記者劉學聖／攝影）

賴清德 資安 供應鏈

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