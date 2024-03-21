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民主峰會在韓國舉行 台灣數發部長唐鳳預錄影片參加

記者陳熙文／台北即時報導
台灣數位發展部長唐鳳（圖）日前以預錄影片為南韓第三屆民主峰會致詞，導致中國外交部發出嚴厲譴責，強調台灣是中國不可分割的一部份。記者季相儒／攝影
台灣數位發展部長唐鳳（圖）日前以預錄影片為南韓第三屆民主峰會致詞，導致中國外交部發出嚴厲譴責，強調台灣是中國不可分割的一部份。記者季相儒／攝影

第三屆「民主峰會」（Summit for Democracy）18日至20日在韓國召開，台灣外交部指出，由數位發展部長唐鳳以預錄影片方式參加。

台外交部指出，今年民主峰會主題為「未來世代的民主」（Democracy for Future Generations），唐鳳以預錄影片方式參加。

唐鳳為峰會首日下午舉行的專家圓桌會議第二場次「Artificial Intelligence and Emerging Technologies: Right-respecting Innovation in Democratic Societies」致詞，說明台灣運用共創（co-creation）及科技的力量成功抵禦網路攻擊及認知作戰，並強調唯有堅守透明、開放的民主路徑，才能有效應對新興科技所帶來的道德、政治與社會難題。另外台駐韓國代表梁光中也實體出席相關會議，以及線上參與第三日的領袖峰會。

台外交部指出，國務卿布林肯（Antony Blinken）在本屆「民主峰會」首日以「Building A More Resilient Information Environment」為題發表專題演說，在提及因應假訊息及民主韌性時，公開肯定台灣因應假訊息的強健民主韌性，顯示台灣民主發展成果已是各界有目共睹。

台外交部表示，台灣今年順利完成總統大選，再次向國際社會展現台灣民主政治的成熟穩健。台灣再次藉由參與民主峰會，與國際社會分享台灣運用新興科技強化民主韌性的實踐，並秉持「專業、務實、有貢獻」的原則參與國際，廣受各界歡迎與肯定，未來也將繼續發揮台灣優勢，深化與理念相近國家的合作，共同捍衛民主價值。

民主峰會 布林肯 國務卿

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