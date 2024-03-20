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發布美國審查利多消息後買進 台藥廠杏國新藥董座涉內線交易

記者張宏業／台北即時報導
杏國新藥發言人李宛頻丈夫陳孟堯涉內線交易遭檢方交保200萬元。（記者張宏業／攝影）
杏國新藥發言人李宛頻丈夫陳孟堯涉內線交易遭檢方交保200萬元。（記者張宏業／攝影）

台灣知名藥廠杏輝集團旗下子公司杏國新藥，去年將胰臟癌新藥送美國食藥局FDA）審查後，逕自先公告利多重訊，董事長李志文等人逢低買進股票，待消息釋出股價上揚後，再出脫賺取價差，甚至還在利空消息前賣股避損；調查局台北市處昨天搜索約談李志文共8人到案，台北地檢署漏夜偵訊後，認定李志文家族內線交易獲利逾200萬（約6.3萬美元），今晨依違反證交法命李志文150萬元（約4.7萬美元）交保。

同案約談的李志文女婿陳孟堯、友人陳重慶各200萬元交保；李志文女兒李宛頻（杏國發言人）20萬元交保；杏國董事賴博雄30萬元交保、杏國服務室主管樓怡美20萬元交保；職員張淑真5萬元交保、杏國副董事長李易達請回。

李志文移送北檢時，面對媒體追問有無內線交易？，他回應說「沒有啦，等一下就知道了」：檢方複訊交保後，他鏡頭直說「歹勢歹勢」，至於有關證交法被交保部分，他則笑笑說「你們看那個就知道啦（指法警室白板），沒有什麼啦」，隨後搭乘黑色賓士商務車離去。

調查指出，杏國研發中的胰臟癌新藥，2021年全球三期臨床試驗解盲未達統計學上顯著意義，但經數據資料分析發現，在特定情況條件下，該藥品能增加病人整體存活期，重新將臨床試驗計畫書送FDA審查。

據調查，李志文等高層認為藥證會通過，透過人頭陳重慶等人進場買股，2121年4月7日，杏國則發布「研發中新藥SB05PC (EndoTAG-1)，通過美國食品藥品監督管理局准予執行胰臟癌新藥第三期人體臨床試驗」重大訊息，消息釋出待股價上漲後，出脫持股獲利了結。

迄料，2022年5月，FDA告知杏國停止胰臟癌新藥三期試驗，等待FDA針對臨床試驗計劃書內容修正指示，再進行補件。李志文得知藥證未通過，又於5月18日利空消息公告前，再出脫持股規避損失，總計內線行為共2次，估計不法獲利約240萬元。

杏國新藥副董事長李易達（中）訊後請回。（記者胡經周／攝影）
杏國新藥副董事長李易達（中）訊後請回。（記者胡經周／攝影）
杏國新藥發言人李宛頻涉內線交易遭檢方交保20萬元。（記者胡經周／攝影）
杏國新藥發言人李宛頻涉內線交易遭檢方交保20萬元。（記者胡經周／攝影）
杏國新藥董事長李志文涉內線交易遭檢方交保150萬元。（記者胡經周／攝影）
杏國新藥董事長李志文涉內線交易遭檢方交保150萬元。（記者胡經周／攝影）

FDA 藥局

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