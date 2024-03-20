台總統府前發言人不倫戀判賠 人夫隨扈痛訴「活在地獄」

總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）被控與隨扈不倫戀，花蓮地院昨判賠。圖／聯合報系資料照片

總統府前發言人Kolas Yotaka與李姓隨扈爆不倫，一審判賠75萬元(台幣，約合2.36萬美元)。李姓隨扈也發文反擊，痛訴與妻子長年失和，妻子不但對她冷暴力，還妄想他有外遇，每月薪水都上繳妻子，只給他5000元(約合137美元)，讓他抬不起頭來，「我根本就是活在地獄裡」，已向花蓮地院申請保護令。

Kolas遭李姓隨扈的妻子提告，前年競選花蓮縣長期間，與擔任隨扈的李男發展不倫戀，造成她精神痛苦，求償百萬元，花蓮地院民事庭昨天一審判Kolas要賠75萬元，Kolas已表明要上訴。

李男目前在吉安警分局任職，已非主管職。在花蓮地方法院一審判決出爐後，他以長文揭露婚姻狀況，表明這次事件起因，是與妻子長年失和，妻子才跟周刊一起聯手作假。

李舉例，妻子對他長年冷暴力，妄想他有外遇，還在上班時間恐嚇他「你家裡有人要死了、我會讓你很有名」，讓他在職場難以立足，他長達5年接受身心科治療。

他也指控妻子言語霸凌，在周刊不實報導後，把孩子帶走不讓他探視，剝奪親子 關係，還在他父母前怒罵三字經。

李男也說，他每月薪水上繳給妻子，自己一個月只有5000元花用，而妻子在外欠債，沒有如實告知，都用他的薪資支付。

李男說，112年1月他要求重賞家中經濟大權後，妻子對他心生不滿，開始陸續威脅恐嚇、妄想他有不倫情節，扭曲他的對話，對於離婚反反覆覆，違法匯出他的手機訊息內容外傳，還發動跟拍，使他名譽嚴重受損，活在地獄中。

「一切都是因為忌妒、憎恨所衍發」李男說，他對於這種家庭暴力已經忍受不了 今年1月29日已申請保護令。

他說，媒體的報導已經傷害不該傷害的人，他非常痛心，勇敢告訴大家此事，希望人生可以重新開始。