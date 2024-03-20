我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「三月瘋」運彩獲利須報稅 IRS抓到逃漏稅將重罰

Fed利率決策按兵不動 點狀圖仍顯示今年將降息三次

僅差1分鐘到家…台八旬翁魂斷遊覽車 6子女等門聞噩耗

記者古和純、林保光／高雄即時報導
肇事遊覽車不僅被削去上方車頭，劇烈撞擊也讓車窗玻璃碎裂。記者古和純／攝影
肇事遊覽車不僅被削去上方車頭，劇烈撞擊也讓車窗玻璃碎裂。記者古和純／攝影

高雄仁武區昨晚8時27分許，發生遊覽車意外衝撞水管路涵洞的意外車禍，肇事車是高3.8米的遊覽車，因誤闖限高2米涵洞機車道，造成遊覽車上80歲周姓男乘客當場慘死，周男女兒說，家就在涵洞旁中華社區，6名子女都等著老父親回家，沒想到卻是傳來噩耗。

據了解，該旅遊團是「台塑南亞退休員工聯誼會」，這趟旅遊成員主要有中華社區、竹仔門社區等地南亞退休員工和眷屬，而台塑南亞廠區就緊臨涵洞車程1分鐘的距離。

附近有民眾指出，昨一早8時許，在台塑門口就看到不少長輩排隊坐上遊覽車，萬萬沒想到，這起在水管路上涵洞的死亡車禍，就是這輛遊覽車發生意外。

周女哀傷表示，「父親都會參加聯誼會的旅遊！」而這批銀髮旅遊團一早前往阿里山，為一日遊行程，本應可在晚間8時30分許平安返回，事發半小時前，周女才和父親通上話，還說「再過半小時就到了」，竟成父女倆最後的對話。

高市消防局消防4大隊副大隊長林振銘表示，到場時車子變形，當下立即進行檢傷分類，車上27人中，1人明顯死亡，8男6女共14人受傷，司機和隨車小姐則沒有受傷；後續，傷者經基礎包紮後被送往高雄榮總、高醫、長庚、健仁等醫院治療。

「一年至少發生兩起事故！」在事故附近有民眾表示，多半是外地人不熟路況，誤闖釀禍，因此當地人建議，若限高標誌能在夜裡閃燈，也許能降低該處肇事率。

在路口監視器畫面中，案發當下，56歲鄧姓男子駕駛遊覽車隨一旁機車駛入慢車道，疑似根本未發現自己誤闖車道，因而衝撞涵洞釀禍。而鄧男現場也供稱，自己是屏東人，對該處路況不熟，才會開進機車道，

記者實地走過該處，涵洞機車道限高2米告示位在涵洞上方，而在進涵洞前限高4.3米標誌下方，另設有車輛分流的三角警示牌，該處雖不至漆黑，但夜裡不熟路況的用路人，確實不易注意限高及分流標誌。

遊覽車頭遭涵洞削掉，周姓男子坐在車頭，遭夾慘死。記者林保光／攝影
遊覽車頭遭涵洞削掉，周姓男子坐在車頭，遭夾慘死。記者林保光／攝影

退休 阿里山

上一則

台男2天無法排尿就醫「整顆椰子卡直腸」緊急剖腹取出

下一則

台總統府前發言人不倫戀判賠 人夫隨扈痛訴「活在地獄」

延伸閱讀

高雄遊覽車撞涵洞釀1死14傷 生還乘客曝驚險瞬間

高雄遊覽車撞涵洞釀1死14傷 生還乘客曝驚險瞬間
馬籍華男車禍亡 同鄉聯誼會處理後事

馬籍華男車禍亡 同鄉聯誼會處理後事
夏州越棉寮華人聯誼會 31日祭祖有專車

夏州越棉寮華人聯誼會 31日祭祖有專車
媽媽聯誼會捐多媒體設備，助雲南偏鄉學校改進教學

媽媽聯誼會捐多媒體設備，助雲南偏鄉學校改進教學

熱門新聞

中華航空宣布今年7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，以空中巴士A350-900執飛。（記者黃仲明／攝影）

台航空業暑期搶客 華航、長榮、星宇北美線開戰

2024-03-13 02:28
桃園市有對謝姓兄弟為了與馬姓手足爭家產，在老爸死後偽造假遺囑，卻因捺印指紋模糊引起懷疑提告，桃園地檢署偵結，將謝姓兄弟依偽造文書、詐欺取財未遂起訴。記者陳恩惠／攝影

爭家產…台兄弟竟掀冰櫃扳開亡父手指 捺印偽造遺囑

2024-03-16 12:24
澎防部演訓示意圖。本報資料照片

美軍在台協助訓練？遭澎湖醉男痛毆 3美籍壯漢身分曝光

2024-03-12 15:04
台灣一名女性參加慶生趴疑遭下藥。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ami Suhzu）

女參加慶生趴疑遭下藥 壽星遭脫光光、鋼珠槍教訓

2024-03-15 21:48
2月6日，新竹一處國軍基地舉行訓練，總統蔡英文（中）到場視察。歐新社

美媒稱美啟動對台重大軍事合作 派陸軍特種部隊常駐

2024-03-13 11:08
國民黨立委陳玉珍近期清理在立法院的辦公室時，清出在新冠肺炎疫情期間購買的中國快篩，但因為已經過期，所以昨天送到立法院垃圾場等待處理。記者林俊良／攝影

藍委陳玉珍丟棄逾百箱中國製快篩 羅一鈞提醒2件事

2024-03-14 13:02

超人氣

更多 >
遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕
聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高

聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高
華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招
全球百大空污城市99個在亞洲 影響數十億人 這3國最嚴重

全球百大空污城市99個在亞洲 影響數十億人 這3國最嚴重
英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除