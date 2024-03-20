僅差1分鐘到家…台八旬翁魂斷遊覽車 6子女等門聞噩耗

肇事遊覽車不僅被削去上方車頭，劇烈撞擊也讓車窗玻璃碎裂。記者古和純／攝影

高雄仁武區昨晚8時27分許，發生遊覽車意外衝撞水管路涵洞的意外車禍，肇事車是高3.8米的遊覽車，因誤闖限高2米涵洞機車道，造成遊覽車上80歲周姓男乘客當場慘死，周男女兒說，家就在涵洞旁中華社區，6名子女都等著老父親回家，沒想到卻是傳來噩耗。

據了解，該旅遊團是「台塑南亞退休 員工聯誼會」，這趟旅遊成員主要有中華社區、竹仔門社區等地南亞退休員工和眷屬，而台塑南亞廠區就緊臨涵洞車程1分鐘的距離。

附近有民眾指出，昨一早8時許，在台塑門口就看到不少長輩排隊坐上遊覽車，萬萬沒想到，這起在水管路上涵洞的死亡車禍，就是這輛遊覽車發生意外。

周女哀傷表示，「父親都會參加聯誼會的旅遊！」而這批銀髮旅遊團一早前往阿里山 ，為一日遊行程，本應可在晚間8時30分許平安返回，事發半小時前，周女才和父親通上話，還說「再過半小時就到了」，竟成父女倆最後的對話。

高市消防局消防4大隊副大隊長林振銘表示，到場時車子變形，當下立即進行檢傷分類，車上27人中，1人明顯死亡，8男6女共14人受傷，司機和隨車小姐則沒有受傷；後續，傷者經基礎包紮後被送往高雄榮總、高醫、長庚、健仁等醫院治療。

「一年至少發生兩起事故！」在事故附近有民眾表示，多半是外地人不熟路況，誤闖釀禍，因此當地人建議，若限高標誌能在夜裡閃燈，也許能降低該處肇事率。

在路口監視器畫面中，案發當下，56歲鄧姓男子駕駛遊覽車隨一旁機車駛入慢車道，疑似根本未發現自己誤闖車道，因而衝撞涵洞釀禍。而鄧男現場也供稱，自己是屏東人，對該處路況不熟，才會開進機車道，