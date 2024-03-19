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藍委秀AI影片問真假 陳建仁答錯動怒「你就是詐騙者」

記者林銘翰／台北即時報導
國民黨立委葛如鈞秀出兩段影片，請行政院長陳建仁辨認何者為真。記者陳正興／攝影
國民黨立委葛如鈞秀出兩段影片，請行政院長陳建仁辨認何者為真。記者陳正興／攝影

台立法院會今天進行施政總質詢，國民黨立委葛如鈞關切詐騙問題，播放兩段由人工智慧（AI）製作的影片，詢問何者為真、何者為假，未料兩者皆為造假生成，行政院長陳建仁當場動怒，反嗆這是在做圈套欺騙，「實在是很難接受，所以你就是詐騙者。」

陳建仁今天率領各部會首長，赴立法院進行施政報告總質詢，葛如鈞質詢時指出，台灣的詐騙案件數逐年攀升，從2021年的2萬4000多件，暴增到2023年將近3萬8000多件，增幅高達54%，陳建仁就任行政院長以來，總是自詡為溫暖內閣，民眾只會感到憤怒跟傷心。

葛如鈞表示，民眾每天打開手機，總是收到詐騙簡訊，難道這就是溫暖內閣想要傳遞的暖意，政府必須苦民所苦，以民眾的日常為出發點。陳建仁答詢時則回應，防詐有四個部分要努力，「詐騙集團的手法推陳出新，民眾本身的警覺不夠。」

葛如鈞說，詐騙集團的手法推陳出新，相關法令當然要與時俱進，當場播放兩段影片，「院長以及在座的各位大家好，現在這段影片是我親自錄製的，透過錄影來跟大家確認，每一段話都是我親自說的，絕對不是AI生成的詐騙影片」，詢問何者為真、何者為假。

陳建仁看完影片後表示，「我覺得右邊的，好像比較像真的」，不料葛如鈞卻說，「很抱歉，兩個都是假的，全部都是AI生成」，陳建仁則當場動怒，反嗆這是做圈套在欺騙，「那這樣有意思嗎？實在是很難接受，這是詐騙的問題，所以你就是詐騙者。」

葛如鈞再指，國家傳播通訊委員會（NCC）三周前發布影片，建議民眾在手機關閉簡訊功能，難道這是用數位科技打詐的作法，直言人民的感受真的很差，「發生食安問題，就扯到國人愛吃辣；詐騙集團廣發簡訊，要求大家關閉簡訊功能」，最好大家都不要使用手機。

NCC主委陳耀祥則說明，主要是提醒民眾提升防詐意識，科技的使用確有數位落差的情況，「如果不常使用，建議民眾關閉，並非不要使用這些功能，而是盡量減少接觸、減少被騙。」

詐騙集團 AI 國民黨

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