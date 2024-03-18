台衛福部立院專案報告虐童案 綠要王育敏利益迴避爆衝突

國民黨立法院黨團痛批，民進黨立委不思進取，只想護航行政官員，變成「立委監督立委」，簡直像是小學生。記者張睿廷／攝影

台立法院衛環委員會今天邀請衛福部長薛瑞元針對「社會安全網推動情形及策進作為」報告並備詢。民進黨 立委認為會議主席、國民黨 籍召委王育敏曾任兒福聯盟董事，應利益迴避。與國民黨立委發生衝突。國民黨立法院黨團痛批，民進黨立委不思進取，只想護航行政官員，變成「立委監督立委」，簡直像是小學生。

衛環委員會上午爆發朝野衝突，民進黨立委吳思瑤霸占質詢台及備詢台，雙方吵了數十分鐘，薛瑞元終於上台報告。

國民黨團書記長洪孟楷說，民進黨做出最壞示範，身為民代，竟將所有矛頭指向立委，還是正在開衛環委員會的召委，民進黨就是想護航推託，國民黨團強力譴責。

洪孟楷表示，民進黨立法院黨團一個月來的伎倆，凡事都會借題發揮，小題大作，所有風吹草動都是國民黨、韓國瑜 、立法院議事人員的錯，絕對不會指向執政黨官員，如果一直立委監督立委，只會造成議事空轉，請國人看清楚，這就是民進黨護航的方式。

國民黨立委徐巧芯指出，相當遺憾民進黨立委出這些不理性的行為，除了衛環委員會的立委，許多非衛環委員會立委上午也都到衛環委員會登記發言，希望釐清「虐童案」真相，了解問題所在，希望改革、改變。未料民進黨一開會便開始鬧場，還霸占主席台，鬧了許久。

徐巧芯表示，民進黨明明就是執政黨，未料這些立委不思進取，由黨團幹部帶頭鬧事，浪費時間，變成薪水小偷，大家都看到民進黨立委的不認真，上周院會已經有7名立委遲到，現在又開始鬧事，大家都是立委，國民黨立委還要像小學老師一樣要來管小學生（指民進黨立委）。