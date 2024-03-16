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爭家產…台兄弟竟掀冰櫃扳開亡父手指 捺印偽造遺囑

記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園市有對謝姓兄弟為了與馬姓手足爭家產，在老爸死後偽造假遺囑，卻因捺印指紋模糊引起懷疑提告，桃園地檢署偵結，將謝姓兄弟依偽造文書、詐欺取財未遂起訴。記者陳恩惠／攝影
桃園市有對謝姓兄弟為了與馬姓手足爭家產，在老爸死後偽造假遺囑，卻因捺印指紋模糊引起懷疑提告，桃園地檢署偵結，將謝姓兄弟依偽造文書、詐欺取財未遂起訴。記者陳恩惠／攝影

桃園市有對謝姓兄弟明知老爸生前並未立遺囑交代遺產事宜，為了與馬姓手足爭家產，弟弟竟趁辦理喪事助念期間，偽造並撰寫老爸於過世前1年5月間，曾經以口述、代筆及3名外姓人士見證等方式的「假遺囑」，遭馬姓姊弟察覺老爸捺印的指紋模糊不清起疑提告，桃園地檢署偵結，將謝姓兄弟依偽造文書、詐欺取財未遂等罪起訴。

起訴指出，2021年10月13日過世的謝姓男子分別育有謝姓兄弟及馬姓姊弟共4名子女，年近5旬謝姓兄弟明知謝男生前並未書立遺囑交代如何分配遺產事項，竟為了謀得遺產，於謝男過世後的18日晚間，由48歲的弟弟，自行書寫遺囑，內容指出7旬謝翁因為不方便寫字，所以口述由唐姓男子代寫，另有王姓、張姓等人一同見證。

這份假冒謝男名義立下的「我的遺囑」，內容相當簡單主要重點僅有2點，分別是要將名下所有財產由謝姓兩兄弟平分，另交代49歲哥哥要將他的後事辦好和塔位的選址處所，其餘則是代筆兼見證人唐姓男子和王姓、張姓人士的簽名，最後立囑的時間為2020年5月11日。

起訴指出，謝姓弟弟18日當晚9點18分將偽造的遺囑草擬後，立刻拍照傳送給哥哥告知有此一事，由於遺囑上還沒捺印指紋或蓋印鑑，不足以證明是謝男的意思，兄弟倆於是趁著同年11月2日舉行喪禮下葬前的期間內，至冰櫃將死者謝男的指紋按壓在偽造遺囑上，佯稱是謝男分配的遺產，並以此假遺囑要求馬姓手足簽下遺產分割協議，後經姊姊察覺有異拒簽提告。

檢方偵查時，謝姓弟弟承認在父親過世後的18日當晚曾將未捺印指紋的遺囑拍照傳送給哥哥；至於作證書立遺囑的唐姓等3名外姓人士，對於簽立遺囑的過程、細節，前後彼此說法不同、態度迴避，顯見他們並非合法遺囑的有效見證人；根據扣案遺囑正本發現，謝男指印處有重疊按壓多次，經刑事局鑑識中心指證，大體可於冰凍狀態下進行捺印指紋，由於無法扳直手指、指皮冷凍僵硬且油墨難以沾附，可能導致無法捺印出清晰指紋。

詐欺

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